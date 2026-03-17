El Mercado Artesanal celebra el Día del Artesano con demostraciones, gastronomía y sorteos

En el marco del Día del Artesano, el Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero será escenario de un encuentro especial.

En el marco del Día del Artesano, el Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero será escenario de un encuentro especial denominado “Homenaje a los Guardianes de las Artesanías”, una propuesta pensada para reconocer a quienes mantienen vivos los oficios y saberes tradicionales.

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La celebración se llevará a cabo el domingo 22, de 17 a 21 horas, con una variada agenda de actividades para todo público. Durante la jornada, los visitantes podrán disfrutar de un show en vivo, presenciar demostraciones de oficios artesanales y participar en un campeonato de ajedrez y truco.

Además, habrá sorteos de artesanías y un espacio gastronómico para completar la experiencia. Como parte de la propuesta, la tienda del Mercado Artesanal permanecerá abierta, ofreciendo la posibilidad de adquirir piezas únicas elaboradas por artesanos locales.

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro, celebración y reconocimiento al trabajo artesanal, destacando su valor cultural y su rol en la preservación de las tradiciones.

La entrada es libre y gratuita, invitando a la comunidad a sumarse a una tarde pensada para compartir y revalorizar las artesanías.