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Operativo policial

Cayó presa la presunta estafadora que aportó un certificado médico trucho para no presentarse en Tribunales

Se trata de Macarena Cantero. Su defensa hizo presentaciones para levantar esa orden judicial, pero la fiscalía insistió con el pedido de detención ordenado en febrero pasado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Esta es la muchacha ahora detenida.

Esta es la muchacha ahora detenida.

Una comisión policial de la UFI Delitos Informáticos y Estafas realizó este martes, cerca del mediodía, una redada en un barrio de Rawson y finalmente detuvo a la presunta embaucadora que en febrero último presentó un certificado médico trucho para no comparecer en Tribunales.

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La joven que cayó presa es Macarena Cantero, de 30 años, revelaron fuentes judiciales a TIEMPO DE SAN JUAN. El pedido de captura había sido ordenado en febrero último por el juez de garantías Diego Manuel Sanz, en el marco de una nueva causa penal por presunto fraude, originada en 2025, y en la que el fiscal Guillermo Heredia iba a imputarla formalmente.

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La orden de detenci&oacute;n la emiti&oacute; el juez de garant&iacute;as Diego Manuel Sanz.

La orden de detención la emitió el juez de garantías Diego Manuel Sanz.

Cantero no se presentó a la audiencia a la que había sido citada en ese entonces y su abogado defensor —en aquel momento— entregó un certificado médico para justificar su ausencia. Sin embargo, la fiscalía detectó que el parte llevaba una firma apócrifa. Eso sumó un nuevo problema para la joven, dado que el juez del caso pidió su captura.

La orden detención contra Cantero luego quedó en suspenso. De hecho, su nueva defensora, la abogada María Filomena Noriega, realizó presentaciones para ponerla a derecho e incluso acompañó documentación que acreditaba que es madre de un hijo pequeño. Por el contrario, la fiscalía insistió con el pedido de detención a raíz de la acumulación de causas, sumado al certificado médico trucho.

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La causa es investigada por el fiscal Guillermo Heredia y la ayudante fiscal Gabriela Blanco, de la UFI Delitos Inform&aacute;ticos y Estafas.

La causa es investigada por el fiscal Guillermo Heredia y la ayudante fiscal Gabriela Blanco, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

Esto último terminó de definir la suerte de Macarena Cantero. Este martes, un grupo de policías se trasladó al barrio Escobar, en Rawson, y la detuvo, confirmaron fuentes judiciales. Por ahora se encuentra alojada en la Comisaría 36ª de Rawson, pero en las próximas horas podría ser trasladada a Tribunales. Ahí se conocerán los detalles de la nueva causa que afronta en la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

La detención de Cantero se da en un contexto de reiterados conflictos judiciales. En 2025 ya había sido imputada por una estafa millonaria en perjuicio de un matrimonio de Rivadavia, al que —según la investigación— engañó haciéndose pasar por empleada judicial y prometiéndoles recuperar una propiedad. De acuerdo con la imputación, la mujer logró que las víctimas le entregaran cerca de 70 millones de pesos, dinero que nunca fue restituido ni cumplió el supuesto objetivo.

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La abogada Mar&iacute;a Filomena Noriega, la defensora.

La abogada María Filomena Noriega, la defensora.

Además, arrastraba un antecedente previo de diciembre de 2023, cuando un comerciante la denunció por una maniobra similar en la compra de un teléfono celular. En esa oportunidad, habría presentado un comprobante falso de transferencia para simular el pago de un iPhone. Tras la denuncia, devolvió parte del dinero y logró frenar el avance de la causa, aunque ese episodio quedó incorporado como antecedente en su historial judicial.

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