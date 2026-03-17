Un geólogo reabre la polémica en la cordillera: asegura que en Pachón hay un glaciar que sirve

El geólogo sanjuanino Juan Pablo Milana, investigador del CONICET, brindará una conferencia sobre glaciares en la Catedral y volvió a mencionar el caso del proyecto Pachón en medio del debate nacional sobre la ley de glaciares.

En la antesala de una conferencia que dará sobre glaciares, y mientras en el Congreso se discute una reforma a la ley nacional, una voz conocida del ámbito científico sanjuanino reabrió una discusión sensible en la cordillera: la presencia de un glaciar de roca en la zona del proyecto de cobre Pachón .

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El planteo lo hizo el geólogo Juan Pablo Milana , investigador principal del CONICET y docente de la Universidad Nacional de San Juan, en declaraciones en A primera hora, de radio Universidad. Allí adelantó el tema de su conferencia abierta sobre la importancia de los glaciares para la provincia, que dará este miércoles en el Arzobispado.

Juan Pablo Milana 1

El caso de El Pachón

En la entrevista, el especialista mencionó el caso de Pachón, en manos de la minera Glencore, como ejemplo de las discusiones técnicas y legales que existen en torno a estas formaciones de alta montaña.

“El problema se inició en Pachón. En la zona del proyecto minero hay un glaciar de roca que estaba inventariado. Teóricamente no lo podían tocar, pero se realizaron perforaciones porque se consideraba que era un cuerpo de escombro, sin actividad y sin hielo”, explicó.

Según relató, durante esas exploraciones se detectó hielo en el interior de la formación, lo que abrió hace unos años un debate sobre su verdadera naturaleza y su rol como reserva hídrica.

“Se metieron a perforar y ahí se encontraron con el hielo”, dijo. A partir de ese momento, explicó, comenzó una discusión técnica sobre el volumen de hielo y su valor dentro del sistema hídrico de la cordillera.

Para el especialista, los llamados glaciares de roca —que él prefiere no denominar “glaciares de escombro”— pueden tener distintos orígenes, glaciar o periglacial, pero cumplen un papel clave como reservas de agua en ambientes de alta montaña.

El Río Turquesa

Milana mencionó como ejemplo el caso del río Turquesa, en Calingasta, “uno de los paisajes más visitados de San Juan”. Según explicó, ese curso de agua nace justamente de un glaciar de roca.

“El río es turquesa porque vuela en (contenido de) cobre, pero eso no significa que el agua no sirva. Después se diluye con otras corrientes y termina integrándose al sistema del río San Juan”, señaló.

Pero advirtió que en el caso de Pachón se armó una discusión hace unos años, y la formación finalmente fue retirada del inventario provincial de glaciares. Según Milana, esa decisión se apoyó en interpretaciones sobre qué cuerpos de hielo pueden considerarse estratégicos.

“Ese glaciar se desclasificó y ya no figura en el inventario, pero no porque no cumpliera un rol hídrico”, afirmó.

En efecto, en el año 2022 un informe de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de San Juan indicó que esta masa de hielo de suelo no ha contribuído a los ciclos hídricos históricos de la cuenca al menos en los últimos 3.765 años.

El geólogo también recordó que en torno a ese proceso se generó un intenso debate técnico y académico, con distintas posiciones sobre la relación entre la explotación de recursos minerales y la protección de reservas de agua en la cordillera.

Ley de glaciares

El tema vuelve a escena además en un contexto particular: el Congreso de la Nación discute cambios en la ley de glaciares. La reforma ya obtuvo media sanción en el Senado y en los próximos días se realizarán audiencias públicas —previstas para el 25 y 26 de marzo— antes de que el proyecto avance hacia su debate en la Cámara de Diputados.

En ese escenario, Milana ofrecerá una conferencia abierta titulada “Por qué son fundamentales los glaciares para San Juan”, el miércoles 18 de marzo a las 17.30 en la sala Mama Antula de la Iglesia Catedral San Juan Bautista.

Para el especialista, el debate sobre estos cuerpos de hielo sigue siendo central en provincias cordilleranas como San Juan, donde la disponibilidad de agua depende en gran medida de los sistemas glaciares y periglaciares de alta montaña.