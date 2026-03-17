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San Juan estará en la Expo Delicatessen: hay convocatoria para el rubro gourmet

El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación convoca a bodegas y productores locales a participar del evento más importante del sector gourmet del interior del país, que se realizará del 7 al 10 de mayo en el Complejo Ferial Córdoba.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Expo Delicatessen

Con el objetivo de seguir posicionando los productos sanjuaninos en los distintos mercados del país, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, junto a la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico y la Dirección de Comercio Exterior, invitan a bodegas y elaboradores de productos gourmet a participar como expositores en una nueva edición de Expo Delicatessen & Vinos 2026.

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El evento internacional, considerado el más relevante del rubro gourmet en el interior de Argentina, se llevará a cabo del jueves 7 al domingo 10 de mayo en el Complejo Ferial Córdoba. La exposición reúne a empresas del rubro gastronómico gourmet con el propósito de generar y fidelizar contactos de negocios, así como posicionar las marcas ante un público consumidor especializado por medio de experiencias directas.

A través de la Dirección de Comercio Exterior, el Gobierno provincial pondrá a disposición de las empresas sanjuaninas un stand llave en mano para que puedan exhibir sus productos y generar nuevos contactos de negocios. Los cupos son limitados y podrán postularse aquellas bodegas y firmas de productos gourmet que formen parte de la oferta exportable de la provincia de San Juan.

La feria contará con un perfil variado de visitantes, pero altamente calificado. Por un lado, estará el público consumidor final (foodies y wine lovers) y, por otro, los traders: personas que deciden o ejecutan las compras en almacenes gourmet, vinotecas, supermercados, restaurantes, hoteles, distribuidores y dietéticas.

Los interesados en acceder a la preinscripción deberán completar el formulario disponible en el siguiente link: https://forms.gle/s3Ka4ueKc1P7r7fw7

El plazo para la preinscripción vence el 6 de abril de 2026. Luego del cierre de la convocatoria, se informará a las empresas confirmadas como expositoras, teniendo en cuenta el cupo disponible y el rubro al que pertenecen.

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