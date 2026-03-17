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Dos importantes centros de salud sanjuaninos suman profesionales y servicios: de qué se trata

Desde el Ministerio de Salud de la provincia anunciaron los cambios que buscan fortalecer la atención afuera de los dos hospitales principales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Más profesionales y nuevos servicios se sumaron al Hospital César Aguilar, de Caucete, y Centro de Adiestramiento Dr. Rene Favaloro – CARF, de Rawson.

Más profesionales y nuevos servicios se sumaron al Hospital César Aguilar, de Caucete, y Centro de Adiestramiento Dr. Rene Favaloro – CARF, de Rawson.

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Con la intención de continuar descentralizando el sistema de salud y fortalecer la atención acercándola a distintos sanjuaninos, dos centros de salud clave sumaron profesionales y servicios. Se trata del Hospital César Aguilar, de Caucete, y el Centro de Adiestramiento Dr. Rene Favaloro (más conocido como La Rotonda), en Rawson.

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La información fue brindada por el Ministerio de Salud que indicó que, con estas acciones buscan mejorar la calidad de vida de la comunidad, acercando más servicios de salud y brindando respuestas oportunas a las familias de los departamentos y zonas más cercanas. “Estas medidas tienen como objetivo mejorar la atención de los pacientes y dar respuesta a la creciente demanda en ambos establecimientos de salud”, afirmaron.

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En este marco, se implementaron guardias de 24 horas en áreas estratégicas como Farmacia, Laboratorio y Rayos X, lo que permitirá ampliar las prestaciones, optimizar la atención y fortalecer la descentralización de servicios que habitualmente se concentran en hospitales de tercer nivel.

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Además, se incorporaron consultorios vespertinos con atención de 15:00 a 20:00 horas, facilitando el acceso de pacientes adultos y pediátricos a distintas especialidades médicas.

Asimismo, en ambos hospitales la admisión o recepción estará disponible hasta las 21:00 horas para solicitar turnos de manera presencial. Esta modalidad se suma a las herramientas ya existentes para la gestión de turnos, como CIDI, el número de WhatsApp 264-4592201 (Sistema de Turnos) y la línea telefónica 0800-222-4002.

Hospital Dr. César Aguilar, Caucete

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En el hospital se concretó la incorporación de nuevos recursos humanos, entre ellos tres médicos clínicos para la atención en consultorios externos, además de médicos de familia, infectólogos, fonoaudiólogos, agentes sanitarios, trabajadores sociales, un auxiliar de laboratorio, personal de farmacia y chofer.

Con estas incorporaciones se busca garantizar prestaciones de calidad, seguras y eficientes, y responder adecuadamente a la demanda de más de 440 personas que acceden diariamente al hospital.

En cuanto a la atención médica, se extendió el horario de los consultorios externos con turnos vespertinos de 15:00 a 20:00 horas.

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También se suman nuevos consultorios en distintas especialidades:

  • Ecografía: lunes de 13:00 a 17:00 horas.
  • Traumatología: martes, jueves y viernes de 12:00 a 18:00 horas.
  • Ginecología: lunes de 16:00 a 20:00 horas.
  • Cardiología: lunes y miércoles de 12:00 a 17:00 horas; miércoles y jueves de 16:00 a 20:00 horas.
  • Oftalmología: lunes de 13:00 a 20:00 horas.
  • Equipos de Primera Escucha para la atención y contención en salud mental: de 15:00 a 20:00 horas.

Además, se incorporan servicios de apoyo con atención las 24 horas en Farmacia, Laboratorio y Rayos X.

Centro de Adiestramiento René Favaloro (CARF), Rawson

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En el CARF se incorporaron seis profesionales médicos de Clínica Médica y Psiquiatría para la atención ambulatoria y de guardia. También se sumó personal farmacéutico, de laboratorio y técnicos de laboratorio.

Asimismo, se amplió la atención en consultorios externos vespertinos, que funcionarán de lunes a viernes de 13:00 a 18:00 horas, permitiendo la atención tanto de adultos como de niños.

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Entre las nuevas prestaciones se destaca la implementación de un consultorio de salud mental y la puesta en funcionamiento de servicios de guardia las 24 horas en Farmacia, Laboratorio y Rayos X.

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