Construirán un centro de salud para una de las zonas más populosas de San Juan

El Gobierno de San Juan , a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía , dio el primer paso formal para una de las obras de salud más esperadas en Rawson. Se trata de la Licitación Pública N° 06-2026, recientemente publicada, que tiene como objetivo la construcción del Centro de Atención Primaria para la Salud (CAPS) 12 de Octubre.

En 25 de Mayo En Las Casuarinas, Orrego inauguró la ampliación y refacción del CAPS Domingo Cejas

La iniciativa busca mejorar el acceso a la salud pública en la zona mediante la creación de este nuevo nodo sanitario es fundamental para descomprimir la demanda de los hospitales centrales y brindar una respuesta inmediata a los vecinos de la zona.

image

Para hacer la obra se invertirán $2.756.850.401,41. Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el próximo 31 de marzo a las 8:30, realizándose el acto de apertura de sobres apenas media hora después en la Sala de Licitaciones del Ministerio de Hacienda, ubicada en el Centro Cívico.

El proyecto consiste en la construcción integral del Centro de Atención Primaria para la Salud 12 de Octubre, el cual compartirá predio con la nueva Sede Administrativa de la Zona V del sistema sanitario provincial.

El actual Centro de Salud 12 de Octubre, perteneciente a la Red de Servicios del Área Programática Rawson, con una población a cargo de aproximadamente 15.000 habitantes, se encuentra ubicado en la Calle Chacabuco y Progreso, Departamento Rawson, en un edificio y terreno perteneciente a la Sede Social de Unión Vecinal Villa San Ricardo. A partir del revelamiento de este edificio y el análisis particularizado de los servicios en cuanto a producción y superficie asignada, obsolescencia física, funcional y costo de mantenimiento, se concluye en la necesidad de construir un nuevo edificio considerando la programación funcional y arquitectónica necesaria, ajustado a la demanda planificada de la zona.

Un edificio integral

La nueva estructura se levantará en la calle Néstor Kirchner, ocupando una superficie total de 1.123,89 metros cuadrados, de los cuales 960,28 corresponden a superficie cubierta y 163,61 a áreas semicubiertas.

image

El diseño arquitectónico contempla dos bloques separados funcionalmente pero integrados en el mismo predio, permitiendo que el centro asistencial y las oficinas administrativas de la Zona V operen de manera independiente. En el bloque destinado a la salud, el edificio contará con espacios específicos para enfermería, vacunatorio, nutrición, pediatría, odontología y esterilización, además de consultorios y un pasillo técnico.

El sector administrativo albergará oficinas para la jefatura de zona, personal, compras, patrimonio, estadística e ingeniería clínica, todas equipadas con sus correspondientes áreas de guardado.

En cuanto a su materialidad, la obra se ejecutará con estructuras resistentes de hormigón armado, incluyendo losas y cordones perimetrales, mientras que los interiores contarán con zócalos de PVC y cielorrasos suspendidos de tipo desmontable y junta tomada. La fachada presentará revestimientos de chapa y plásticos de color, complementados con carpintería de aluminio y vidrio de alta calidad.

El complejo también fue planificado para integrarse con su entorno mediante áreas de parquización, veredas peatonales y dos sectores de estacionamiento diferenciados para el público y para el personal de servicio. Finalmente, el acceso estará claramente identificado mediante tótems direccionales de chapa plegada , asegurando una señalética moderna y funcional para los usuarios del sistema de salud.