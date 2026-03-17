Aterrizaje forzoso en Iglesia: el piloto Walter Gallardo descendió sin lesiones y está en buen estado

Las versiones que circularon este mediodía sobre un presunto accidente aéreo en Iglesia encendieron las alarmas en San Juan, aunque con el correr de las horas la situación fue aclarada y descartaron un desenlace grave.

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En un primer momento, distintos mensajes y comentarios indicaban que un helicóptero podría haberse precipitado en una zona cordillerana, lo que derivó en múltiples consultas entre organismos oficiales para confirmar la información.

Finalmente, tras recabar datos precisos, se estableció que no hubo caída de la aeronave. Lo ocurrido fue un descenso de emergencia que pudo ser controlado por el piloto sin consecuencias físicas.

Quien estaba al mando era Walter Gallardo, ex integrante del equipo aéreo de la Gobernación, con experiencia en este tipo de operaciones. Según se informó, logró realizar la maniobra sin inconvenientes mayores.

Personal de la Comisaría 16ª intervino en el caso y, en el marco de las averiguaciones, tomó contacto con el área de Ambiente, Higiene y Seguridad de la mina Los Azules, ubicada en Calingasta. Desde allí confirmaron que el aterrizaje se concretó con normalidad dentro del contexto de la emergencia.

Además, se indicó que el piloto no presentó lesiones ni necesitó ser asistido, lo que llevó tranquilidad luego de la confusión inicial.

Las autoridades ahora buscan establecer qué condiciones provocaron la situación que obligó a realizar la maniobra en plena cordillera.