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Acuerdo estratégico

9 de Julio se alía con proveedores mineros para impulsar el desarrollo local

El municipio firmó un convenio con CAPRIMSA para fortalecer el vínculo con el sector y generar oportunidades productivas, laborales y de capacitación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El municipio de 9 de Julio firmó un convenio de cooperación con CAPRIMSA, la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan, con el objetivo de generar nuevas instancias de trabajo conjunto entre el municipio, las empresas y la comunidad.

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Este acuerdo busca fortalecer el diálogo con uno de los sectores productivos que proyecta crecimiento en la provincia durante los próximos años, permitiendo que el departamento pueda prepararse y acompañar ese proceso de desarrollo.

En este marco, 9 de Julio ocupa una posición estratégica, ya que alberga el Aeropuerto Internacional Domingo Faustino Sarmiento y es atravesado por la Ruta Nacional 20, dos puntos clave para la conectividad y el movimiento de trabajadores y servicios vinculados a distintas actividades productivas.

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A través de este convenio se promoverán espacios de diálogo, capacitación e intercambio, buscando generar condiciones que permitan atraer nuevas iniciativas productivas y oportunidades para el departamento en los próximos años. Este acuerdo representa un paso más en la construcción de una visión de desarrollo local vinculada a servicios industriales, logísticos y de apoyo a la actividad productiva.

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