Se entregó y quedó preso el principal sospechoso en el caso del robo de transformadores en 25 de Mayo

Este es Enzo Sebastián Salinas, quien se entregó este martes en la Central de Policía de San Juan.

Después de permanecer 10 días prófugo, se entregó el principal sospechoso del robo de transformadores de energía en 25 de Mayo. El hombre era empleado de una firma subcontratista de Naturgy y ahora se encuentra detenido en la Central de Policía.

Delitos contra la propiedad Dos operarios de una subcontratista de Naturgy fueron llevados a Tribunales por el robo de transformadores

El ahora detenido es Enzo Sebastián Salinas, quien se presentó voluntariamente en la sede central de la Policía de San Juan en horas de la tarde de este martes, confirmaron fuentes judiciales. También informaron que ya designó a su defensor, el abogado Claudio Vera , quien lo asistirá en la causa penal que investiga la fiscal Claudia Salica y el equipo de la UFI Delitos contra la Propiedad.

image Los otros dos operarios que cayeron presos y que actualmente se encuentran en libertad.

Salinas es investigado por el robo de, al menos, tres transformadores de energía de la empresa Naturgy. En la causa también fueron detenidos, entre el 7 y el 8 de marzo pasados, Héctor Gastón Morán Herrera y Leonel Amin Correa Julio, quienes actualmente se encuentran en libertad.

La causa se inició a partir de la denuncia por el robo de un transformador de la empresa Naturgy, ocurrido el 26 de febrero, en una zona rural de 25 de Mayo. A partir de ese hecho, los investigadores avanzaron con una serie de allanamientos y lograron ubicar ese primer equipo y otros dos transformadores sustraídos dentro de una finca, del mismo departamento, perteneciente a un ciudadano brasileño, quien lo habría adquirido sin documentación.

image La causa es investigada por la fiscal Claudia Salica, de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Lo que se investiga es un presunto circuito ilegal de sustracción y venta de transformadores, que eran retirados utilizando el acceso y el conocimiento técnico de empleados de la firma DISEI, contratista de Naturgy. En el marco de esas pesquisas, los investigadores lograron ubicar otros dos equipos robados, lo que reforzó la hipótesis de una maniobra reiterada. También surgió la figura de un hombre de apellido Villarroel, allegado al principal sospechoso, que habría recibido dinero como parte de pago. Los otros dos implicados detenidos en los operativos quedaron luego en libertad por falta de pruebas directas, aunque continúan vinculados al expediente.

Los investigadores apuntaron desde un primer momento a Enzo Sebastián Salinas como el presunto organizador de la maniobra. El ahora detenido se desempeñaba como supervisor dentro de DISEI y, de acuerdo con la hipótesis de la causa, era quien impartía las órdenes para retirar los transformadores y colocarlos en el mercado negro, donde cada uno podía ser ofrecido en cifras cercanas a los cinco millones de pesos. Su posición jerárquica, el vínculo con los otros involucrados y los elementos reunidos en los procedimientos reforzaron las sospechas en su contra y motivaron su búsqueda como principal sospechoso.