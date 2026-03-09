lunes 9 de marzo 2026

Delitos contra la propiedad

Dos operarios de una subcontratista de Naturgy fueron llevados a Tribunales por el robo de transformadores

Ambos fueron detenidos el viernes pasado y hay un tercero prófugo. Los acusan de la sustracción de tres transformadores. Uno fue liberado este lunes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los dos detenidos. Leonel Correa (el de remera negra) fue liberado en la audiencia de esta mañana. El otro es Morán, quien continúa detenido.

El robo de un transformador y el hallazgo de otros dos equipos similares de la firma Naturgy en una finca de 25 de Mayo derivó en las detenciones de dos operarios de una subcontratista de la distribuidora. Ambos fueron llevados a Tribunales este lunes, pero uno de ellos ya recuperó la libertad, mientras que el segundo quedó detenido por 24 horas más hasta la formalización de la causa. En el caso hay un tercer involucrado, quien por el momento se encuentra prófugo.

Las detenciones de Julio Leonel Correa y Héctor Gastón Morán se produjeron el viernes pasado en el marco de una causa por el robo de tres transformadores ocurrido en febrero pasado, que investiga la fiscal Claudia Salica, de la UFI Delitos contra la Propiedad. Sin embargo, en la audiencia de este lunes 9 de marzo, el juez Federico Rodríguez dispuso la libertad del primero de los operarios en razón de que presentaron cargos en su contra. Y es que su defensora, la abogada María Filomena Noriega, aportó datos que acreditan que Correa cumplía órdenes de Salinas dentro de la subcontratista y hacía tres días había empezado a trabajar en esa firma.

image
La fiscal Claudia Salica (a la derecha) y una ayudante fiscal, de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Durante la audiencia también se resolvió que Morán continue detenido hasta mañana martes, momento en que la fiscal Claudia Salica formalizará el pedido de investigación y expondrá las pruebas contra este hombre. El que no fue localizado hasta ahora, y sobre quien pesa un pedido de captura, es el principal sospechoso, identificado como Enzo Sebastián Salinas, señalaron fuentes judiciales. Esta persona era el encargado de una cuadrilla de la empresa Desei, una subcontratista de la firma Naturgy, en 25 de Mayo, y es apuntado como la persona que dirigía las maniobras.

image
Los abogados defensores.

Los investigan por el robo de transformadores en la zona Este de la provincia. Las sospechas contra ellos surgieron el pasado 26 de febrero último, cuando descubrieron la desaparición de un transformador de energía ubicado en la calle Mulet, cerca de la Ruta 308, en 25 de Mayo. Después, personal de la empresa Naturgy realizó averiguaciones y descubrió que el equipo estaba en una finca del distrito Punta del Agua, en el mismo departamento. De hecho, fueron hasta ese lugar y recuperaron aquel transformador, pero además hallaron otros dos que también serían robados.

image
El juez de garantías Federico Rodríguez.

Por otro lado, obtuvieron información que señalaba que los autores del robo habrían sido Enzo Sebastián Salinas y, al menos, Héctor Gastón Morán, revelaron fuentes policiales. Los policías de la Brigada de Investigaciones Este realizaron sus pesquisas y constataron que Salinas y Morán trabajaban para una subcontratista, al igual que Correa. Fue así que pidieron las detenciones de los tres operarios. Lo cierto es que hoy uno de ellos se encuentra en libertad, otro prosigue detenido y un tercero está prófugo.

Los dos detenidos. Leonel Correa (el de remera negra) fue liberado en la audiencia de esta mañana. El otro es Morán, quien continúa detenido.
