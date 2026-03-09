Así está el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos

La segunda etapa de la remodelación del Parque de Mayo avanza a paso firme y, este lunes, los vecinos de Capital se encontraron con el lago casi vaciado y con solo algunos patos que quedaron en el lugar.

Se trata del sector 2 con obras valuadas en más de $1.281 millones. Entre ellas está, además de la recuperación del lago, la construcción de un nuevo puente peatonal de hormigón y la revitalización del trencito, algo que ya había adelantado Tiempo de San Juan.

WhatsApp Image 2026-03-09 at 20.45.53 (4)

El vaciado del lago incluirá la limpieza y reforma del cierre perimetral de hormigón del mismo. También se incorporará iluminación escénica con cintas LED y se agregarán propulsores de agua automatizados a la tradicional isla dentro del espejo de agua. El nuevo puente cruzará el lago por el medio y contará con normas de accesibilidad para todos.

El dron de Tiempo sobrevoló el área del lago y acá te mostramos cómo avanza la mega obra que transformará por completo este ícono sanjuanino:

WhatsApp Image 2026-03-09 at 20.45.51 (1)

WhatsApp Image 2026-03-09 at 20.45.52 (4)

