lunes 9 de marzo 2026

Desde las alturas

Así está el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos

Los vecinos de Capital amanecieron, este lunes, con el lago del parque cercado con tela verde. Qué obras que implicará una transformación radical del tradicional espejo de agua. Mirá cómo se ve la obra desde las alturas con el drone de Tiempo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La segunda etapa de la remodelación del Parque de Mayo avanza a paso firme y, este lunes, los vecinos de Capital se encontraron con el lago casi vaciado y con solo algunos patos que quedaron en el lugar.

Se trata del sector 2 con obras valuadas en más de $1.281 millones. Entre ellas está, además de la recuperación del lago, la construcción de un nuevo puente peatonal de hormigón y la revitalización del trencito, algo que ya había adelantado Tiempo de San Juan.

WhatsApp Image 2026-03-09 at 20.45.53 (4)

El vaciado del lago incluirá la limpieza y reforma del cierre perimetral de hormigón del mismo. También se incorporará iluminación escénica con cintas LED y se agregarán propulsores de agua automatizados a la tradicional isla dentro del espejo de agua. El nuevo puente cruzará el lago por el medio y contará con normas de accesibilidad para todos.

El dron de Tiempo sobrevoló el área del lago y acá te mostramos cómo avanza la mega obra que transformará por completo este ícono sanjuanino:

