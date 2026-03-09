El 8M se hizo escuchar en las calles de San Juan: mujeres marcharon en defensa de sus derechos

En el marco del Día Internacional de la Mujer, este lunes se realizó una movilización que reunió a organizaciones sociales, militantes políticas y mujeres que se sumaron a marchar para visibilizar y defender demandas vinculadas a los derechos de las mujeres.

La concentración comenzó en la Plaza 25 de Mayo, desde donde las manifestantes iniciaron el recorrido por el centro de San Juan. La columna avanzó hasta la intersección de las avenidas Libertador y General Acha, en una jornada marcada por consignas en defensa de los derechos conquistados y reclamos por mayor igualdad y protección frente a las violencias.

Durante la movilización participaron distintas referentes políticas y sociales de la provincia. Entre ellas estuvieron la senadora peronista Celeste Giménez, la intendenta de Chimbas Daniela Rodríguez, la referente del PTP Edith Liquitay, la diputada provincial del Bloque Justicialista Fernanda Paredes y la diputada por el bloque San Juan Vuelve, Graciela Seva.

Las dirigentes coincidieron en remarcar la importancia de sostener estos espacios de encuentro y reflexión, así como de continuar impulsando políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos de las mujeres.

El lema principal de la movilización estuvo centrado en el reclamo por igualdad, reconocimiento laboral y el fin de las violencias de género, con consignas que exigían salarios dignos, trabajo en condiciones justas y el respeto de los derechos conquistados por las mujeres.

La marcha se desarrolló de manera pacífica y convocó a mujeres de distintas edades, organizaciones y espacios políticos que se sumaron con carteles, banderas y cánticos a lo largo del recorrido por el centro sanjuanino.