lunes 9 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Día Internacional de la Mujer

El 8M se hizo escuchar en las calles de San Juan: mujeres marcharon en defensa de sus derechos

Organizaciones feministas, sociales y políticas se movilizaron para reclamar por igualdad de derechos, el fin de la violencia de género y mejores condiciones laborales. La marcha recorrió desde la plaza 25 con carteles, cantos, y discursos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

En el marco del Día Internacional de la Mujer, este lunes se realizó una movilización que reunió a organizaciones sociales, militantes políticas y mujeres que se sumaron a marchar para visibilizar y defender demandas vinculadas a los derechos de las mujeres.

Lee además
alerta por embarazadas con consumos problematicos: como es el trabajo interministerial para atender los casos en san juan
Acción

Alerta por embarazadas con consumos problemáticos: cómo es el trabajo interministerial para atender los casos en San Juan
en san juan, los combustibles subieron hasta un 3% en las estaciones de servicio
Por el conflicto en Medio Oriente

En San Juan, los combustibles subieron hasta un 3% en las estaciones de servicio

La concentración comenzó en la Plaza 25 de Mayo, desde donde las manifestantes iniciaron el recorrido por el centro de San Juan. La columna avanzó hasta la intersección de las avenidas Libertador y General Acha, en una jornada marcada por consignas en defensa de los derechos conquistados y reclamos por mayor igualdad y protección frente a las violencias.

Durante la movilización participaron distintas referentes políticas y sociales de la provincia. Entre ellas estuvieron la senadora peronista Celeste Giménez, la intendenta de Chimbas Daniela Rodríguez, la referente del PTP Edith Liquitay, la diputada provincial del Bloque Justicialista Fernanda Paredes y la diputada por el bloque San Juan Vuelve, Graciela Seva.

image

Las dirigentes coincidieron en remarcar la importancia de sostener estos espacios de encuentro y reflexión, así como de continuar impulsando políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos de las mujeres.

El lema principal de la movilización estuvo centrado en el reclamo por igualdad, reconocimiento laboral y el fin de las violencias de género, con consignas que exigían salarios dignos, trabajo en condiciones justas y el respeto de los derechos conquistados por las mujeres.

La marcha se desarrolló de manera pacífica y convocó a mujeres de distintas edades, organizaciones y espacios políticos que se sumaron con carteles, banderas y cánticos a lo largo del recorrido por el centro sanjuanino.

Temas
Seguí leyendo

Educación realizará un operativo para reubicar estudiantes secundarios sin vacante en San Juan

La migración de pacientes a los hospitales públicos pone bajo presión el funcionamiento del CIMYN

El Ironman vuelve a San Juan: la exigente carrera tendrá 70.3 millas, atravesará los diques y el centro sanjuanino

Última semana del Mega Outlet en San Juan: qué descuentos se ofrecen y cómo van las ventas

San Juan, entre las provincias donde menos costo tiene tomar un préstamo: por qué

Quiénes son los dirigentes sanjuaninos que estuvieron con Chiqui Tapia en Córdoba y el pedido que le harán tras los anuncios

Paso fugaz de Villarruel por San Juan: lo poco que se sabe de una visita sin aviso

Tormentas en San Juan: diez familias evacuadas y una vivienda derrumbada en Sarmiento

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
asi esta el lago del parque de mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos
Desde las alturas

Así está el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Vouchers educativos en 2026: cómo saber si seguís siendo beneficiario
Expectativa

Vouchers educativos en 2026: cómo saber si seguís siendo beneficiario

Un joven chocó y mató a dos policías: estaba alcoholizado
Tragedia

Un joven chocó y mató a dos policías: estaba alcoholizado

En Chimbas: circulaba a gran velocidad en su moto, chocó de atrás a otra y falleció producto de los golpes
Delitos Especiales

En Chimbas: circulaba a gran velocidad en su moto, chocó de atrás a otra y falleció producto de los golpes

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan
Pronóstico

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan

Un fuerte sismo se registró durante la madrugada del lunes en San Juan.
Sismo

Un fuerte temblor puso en movimiento la madrugada sanjuanina del lunes

Te Puede Interesar

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos
Investiga la Justicia

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Choque fatal entre motos en Media Agua: murió un hombre y hay dos personas heridas
Accidente

Choque fatal entre motos en Media Agua: murió un hombre y hay dos personas heridas

Así está el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos
Desde las alturas

Así está el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos

Mina de oro Gualcamayo, en Jáchal.
Mina de oro en Jáchal

Se profundiza el éxodo de directivos en Gualcamayo y crece el misterio sobre el entorno de Retamero

Los dos detenidos. Leonel Correa (el de remera negra) fue liberado en la audiencia de esta mañana. El otro es Morán, quien continúa detenido.
Delitos contra la propiedad

Dos operarios de una subcontratista de Naturgy fueron llevados a Tribunales por el robo de transformadores