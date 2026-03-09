lunes 9 de marzo 2026

Accidente

Choque fatal entre motos en Media Agua: murió un hombre y hay dos personas heridas

El siniestro ocurrió este lunes sobre la Ruta 237, entre calles Búfano y Doncel. Una moto en la que viajaba una pareja impactó contra otra que estaba detenida a la orilla de la calzada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
moto accidente en Sarmiento

Un violento siniestro vial ocurrido este lunes en el departamento Sarmiento terminó con una persona fallecida y otras dos con heridas de distinta consideración. El hecho tuvo lugar en la localidad de Media Agua, sobre Ruta 237, en el tramo ubicado entre las calles Búfano y Doncel.

De acuerdo con los primeros datos que trascendieron, una motocicleta Cerro 150 de color rojo, en la que circulaban un hombre de apellido Córdoba y una mujer identificada como Nievas, colisionó contra otra moto que se encontraba detenida al costado de la calzada.

El segundo rodado involucrado es una Motomel Blitz roja, en la que estaba un hombre que permanecía estacionado sobre el costado sur de calle Doncel. Por motivos que aún son investigados por las autoridades, la moto en movimiento terminó impactando contra el vehículo detenido.

Como consecuencia del fuerte choque, una de las personas involucradas perdió la vida en el lugar, mientras que los otros dos participantes del accidente fueron asistidos y trasladados para recibir atención médica.

Hasta la zona se desplazaron efectivos policiales y personal de emergencias, quienes trabajaron en la asistencia de los heridos y en el relevamiento de pruebas para determinar cómo se produjo el siniestro. Durante varias horas el sector permaneció con presencia policial mientras se desarrollaban las pericias correspondientes.

