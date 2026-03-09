lunes 9 de marzo 2026

En juicio

Piden encarcelar al médico sanjuanino acusado de abusar a una paciente

Durante la etapa de alegatos, la fiscalía solicitó 4 años de prisión efectiva para el profesional que ya fue condenado por manosear a una mujer en noviembre de 2023. Como el fallo no está firme, permanece en libertad aunque una nueva pena lo deja contra las cuerdas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El juicio contra el médico sanjuanino Miguel Amado, acusado de abuso sexual y condenado por el mismo delito en 2023, se encuentra en la recta final y, por ello, este lunes se llevaron adelante los alegatos. En ese marco, la fiscalía pidió encarcelar al sospechoso y castigarlo con 4 años de prisión efectiva por cometer abuso sexual simple en dos hechos.

Para el fiscal Leonardo Arancibia, de la UFI CAVIG, el profesional de la salud fue el autor de dos ataques sexuales en perjuicio de una paciente en el Hospital de Pocito, donde cumplía funciones. Las pruebas y testimonios desarrollados en el debate oral fueron suficientes, según su criterio, para llevarlo tras las rejas y por eso le solicitó al juez Sergio López Martí tal pena, lo mismo que la inhabilitación perpetua para ejercer la medicina.

Por otra parte, la defensa, ejercida por Marcelo Fernández y Ludmila Derka, pidió la absolución para el imputado que se sienta por segunda vez en el banquillo de los acusados. En este caso puntual, para sus abogados, el Ministerio Público no logró demostrar la autoría del ilícito y, por ello, desestimó la acusación.

Si bien la fiscalía inició el juicio con una sola acusación contra Amado, por lo que pretendía castigarlo con 3 años de prisión, el testimonio de la denunciante lo dejó contra las cuerdas. La declaración de la presunta víctima sacó a la luz un nuevo hecho, por lo que la misma habría sido ultrajada sexualmente en dos momentos diferentes por el acusado.

La mujer que habló frente al juez se descompensó, en la antesala a su declaración, y debió ser trasladada de urgencia a una clínica privada para ser asistida. Al día siguiente, el proceso continuó y el mismo llegó al punto de los alegatos. Ahora, se estima que la definición será en los próximos días, cuando el magistrado emita su veredicto.

Cabe destacar que el enfermero José Sebastián Castillo ya fue condenado por la denuncia de esta misma mujer. En un juicio abreviado, el sujeto aceptó 10 meses de prisión efectiva por este abuso y por otros en los que había sido señalado, en perjuicio de otras pacientes. También fue inhabilitado de por vida para ejercer la profesión.

Amado y el enfermerofueron acusados de abusar una paciente el 3 de febrero de 2025 en el interior del Hospital Federico Cantoni. Según la denuncia radicada, la chica primero se hizo tratar de su dolor en el estómago por el enfermero. Castillo le ordenó que se bajara el pantalón hasta las rodillas y, después de aplicarle el antibiótico con una inyección, le dijo que iba hacerle masajes para calmarle el dolor. También relató que le puso vaselina y empezó a frotarle sus manos sobre esa zona.

La presunta víctima contó que salió en shock del consultorio y que ahí fue tratada por Amado. Allí, éste le dijo que le iba a hacer unos masajes para descontracturar y para estiramiento. Acorde la denuncia, este la hizo girar y que ahí el doctor le apoyó sus partes íntimas. Después tuvo el tupé de entregarle un papelito con su número y con el nombre “A. Amado”, diciéndole que cualquier cosa le llame.

Amado fue condenado en noviembre de 2023 por manosear a una paciente y por ello recibió 2 años de prisión efectiva. Sin embargo, como el fallo no quedó firme, permanece en libertad. Ahora, con una posible condena, la condicionalidad de la pena anterior podría revocarse y, como consecuencia, terminaría tras las rejas, de resultar otra vez hallado culpable.

