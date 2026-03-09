Tres allanamientos y dos detenidos por un robo a Naturgy

La Policía de San Juan detuvo a dos hombres sospechados de robar elementos pertenecientes a la empresa de energía Naturgy . Los procedimientos estuvieron a cargo de la Brigada de Investigaciones Este y se realizaron mediante una serie de allanamientos en el departamento Rawson.

Disputa "Dan vergüenza": el fuerte reto del juez Mattar contra Naturgy por la mugre en su terreno en Chimbas

Comunicado Naturgy aseguró que no hay residuos peligrosos en el predio de Chimbas y defendió su accionar ante la Justicia

Según informaron fuentes policiales, los detenidos fueron identificados como Moran, de 31 años, y Correa, de 26. Ambos quedaron a disposición de la Justicia tras los operativos realizados en distintos puntos del departamento.

El primer allanamiento se llevó a cabo en la intersección de calle Abraham Tapia y callejón Sánchez. En ese lugar, los efectivos secuestraron una escalera dieléctrica de gran tamaño que pertenece a la empresa denunciante.

Posteriormente, en un segundo procedimiento realizado en el barrio El Chañar, los investigadores lograron detener a Correa y además secuestraron su teléfono celular, el cual será peritado en el marco de la investigación.

Finalmente, en un tercer allanamiento efectuado en el barrio Villa Cariño, los efectivos detuvieron a Moran, quien también quedó vinculado a la causa.

La investigación está a cargo de la UFI Delitos Contra la Propiedad, bajo la dirección de la fiscal Claudia Salica, que interviene en el caso para determinar la responsabilidad de los sospechosos en el robo denunciado.