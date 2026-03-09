UDA se pliega a UDAP y confirmó que hará paro este 11 y 12 de marzo

La Unión Docentes Argentinos confirmó que se une al paro de 48 horas anunciado por UDAP para los días 11 y 12 de marzo en reclamo salarial. El gremio, liderado por Karina Navarro, había rechazado la oferta del Gobierno por considerarla insuficiente.

De esta manera, desde la entidad denunciaron que “el gobierno no analiza ni evalúa las propuestas que el sindicato ha presentado desde diciembre de 2025”. En tanto, aseguraron que sus salarios no llegan a cubrir necesidades básicas, lo que obliga a los trabajadores a vivir de préstamos e impide el pago de impuestos, afectando la economía general.

Cabe destacar que UDAP, que agrupa a la mayor cantidad de maestros en la provincia, había determinado un paro de 48 horas para los días miércoles 11 y jueves 12 de marzo. La secretaria general del sindicato, Patricia Quiroga, aseguró que esta decisión responde a un mandato previo de los delegados escolares, quienes votaron por unanimidad un plan de lucha progresivo si no se lograba un acuerdo concreto.

Respecto a los fundamentos del rechazo, la titular de UDAP puso el foco en la escasa mejora que representó el último ofrecimiento oficial. Quiroga señaló que la supuesta mejora consistió únicamente en "incrementar dos puntos en el A01, que significa en el nomenclador docente para el mes de mayo". Según sus palabras, esa modificación es mínima dado que "dos puntos de nomenclador es muy poco para el mes de mayo".