Choque entre moto y auto en Albardón: el motociclista resultó lesionado

Foto gentileza

Un siniestro vial se registró pasado el mediodía en la intersección de Mitre e Independencia, frente a la plaza principal de Albardón. De acuerdo a información oficial, una motocicleta de 110 cc chocó contra un Ford Fiesta de color rojo, en circunstancias que aún son materia de investigación.

Como consecuencia del impacto, el motociclista, cuya identidad no fue informada, sufrió varias lesiones y recibió asistencia en el lugar, sin que fuera necesario su traslado a un hospital. En tanto, el conductor del automóvil no requirió atención médica.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 18ª, que realizó las primeras actuaciones, mientras que la UFI de Delitos Especiales intervino para avanzar en la investigación y determinar las responsabilidades correspondientes.

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