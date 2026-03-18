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Gran susto

Choque entre moto y auto en Albardón: el motociclista resultó lesionado

El hecho ocurrió frente a la plaza departamental. El motociclista fue atendido sin necesidad de traslado, mientras que el conductor del auto resultó ileso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto gentileza

Foto gentileza

Un siniestro vial se registró pasado el mediodía en la intersección de Mitre e Independencia, frente a la plaza principal de Albardón. De acuerdo a información oficial, una motocicleta de 110 cc chocó contra un Ford Fiesta de color rojo, en circunstancias que aún son materia de investigación.

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Como consecuencia del impacto, el motociclista, cuya identidad no fue informada, sufrió varias lesiones y recibió asistencia en el lugar, sin que fuera necesario su traslado a un hospital. En tanto, el conductor del automóvil no requirió atención médica.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 18ª, que realizó las primeras actuaciones, mientras que la UFI de Delitos Especiales intervino para avanzar en la investigación y determinar las responsabilidades correspondientes.

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