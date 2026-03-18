La UNSJ lanzó la carrera de Enfermería en Valle Fértil

En el mediodía de este miércoles, una multitud de jóvenes de Valle Fértil, uno de los cuatro departamentos de la Delegación Valles Sanjuaninos de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), comenzaban a sumergirse en una experiencia nueva: ser parte de la vida universitaria que propone la Universidad pública de San Juan. Sesenta ingresantes asistieron al acto formal del inicio de la Licenciatura en Enfermería , que depende de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (EUCS) de la UNSJ.

UNSJ La dura carta de un sanjuanino por los paros de los preuniversitarios: "Los colegios que nos hicieron iguales"

Autoridades de esta Casa de estudios arribaron en horas del mediodía a ese departamento para poner en funcionamiento la propuesta académica. Entre ellas, el rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, y el director de la EUCS, Ángel Pinto. “Los equipos de profesionales se trasladan a Valle Fértil para seguir cumpliendo con esta obligación que tiene la Universidad de brindar conocimientos en todos los rincones de la provincia.

Así, sesenta vallistos, sesenta comprovincianos, van a iniciar la Licenciatura en Enfermería”, dijo Berenguer en entrevista con Xama Noticias desde el lugar, la casa de la UNSJ en Valle Fértil, ubicada en San Agustín, cabecera departamental. A su lado, Ángel Pinto comentó que la modalidad de cursado será en su mayor parte presencial, con algunas clases a desarrollarse en el aula híbrida de la Casa sede de la UNSJ en el departamento. “En primer año las prácticas van a ser en los circuitos de atención primaria de acá de la zona”, agregó el Director de la EUCS.

El 7 de marzo pasado fue el examen de ingreso, cuando rindieron 106 aspirantes, aunque se habían inscripto 116.

El dictado de esta carrera se da por un acuerdo entre la UNSJ con el Ministerio de Salud de la Provincia a partir de una solicitud del intendente de Valle Fértil, Mario Riveros.