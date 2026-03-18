Detienen a un sujeto con pedido de captura en Jáchal y le descubren 10 cigarrillos de marihuana
Personal de la Brigada de Investigaciones que cumple tareas para el Ministerio Público andaba detrás de sus pasos y, cuando lo atrapó, le halló las drogas en su poder, lo que le valió una nueva causa en la Justicia Federal.
Un hombre que era intensamente buscado por la Justicia fue detenido en las últimas horas en Jáchal, en un procedimiento que además derivó en el secuestro de droga. El operativo se llevó a cabo el martes 17 de marzo, en horas de la tarde, en el interior del barrio 17 de Octubre, donde personal de la UFI Norte logró aprehender al sospechoso.
Se trata de Esteban Adán Fredes, alias “El Puchi”, quien registraba un pedido de captura vigente por un delito contra la propiedad, con intervención de la UFI Norte. Tras su detención, y ya en sede de la Comisaría 21°, los efectivos realizaron una requisa en la que constataron que el sujeto llevaba consigo diez cigarrillos armados de forma artesanal con sustancia vegetal, además de un envoltorio con el mismo material.
Ante esta situación, se dio inmediata intervención a Gendarmería Nacional, que practicó el correspondiente test de campo (narco test), el cual arrojó resultado positivo para marihuana. El pesaje total de la sustancia secuestrada fue de 3,80 gramos.
Por el hallazgo de estupefacientes, tomó intervención la unidad fiscal de la Justicia Federal, que quedó a cargo de las actuaciones complementarias, mientras que el detenido permanece a disposición de la Justicia por las causas que se le imputan.