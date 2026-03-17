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Orgullo

El sanjuanino y máximo goleador del Barcelona anunció su retiro: "Ha sido una trayectoria soñada"

El histórico delantero Pablo Álvarez confirmó que dejará la actividad profesional a mitad de año. Con más de 600 goles y decenas de títulos, cerrará su carrera como una leyenda del hockey sobre patines.

Por Redacción Tiempo de San Juan
pablo alvarez
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El hockey sobre patines despide a uno de sus grandes emblemas. El sanjuanino Pablo Álvarez anunció que se retirará como jugador profesional al finalizar la actual temporada europea, poniendo fin a una carrera brillante marcada por goles, títulos y una huella imborrable en el FC Barcelona.

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El delantero confirmó que el próximo 30 de junio será su último día en actividad. La decisión llega en un momento especial, a las puertas de una nueva Copa del Rey, competencia que afrontará como la última de su carrera. “Ha sido una trayectoria soñada”, expresó con emoción en diálogo con los medios del club.

Nacido en San Juan el 30 de septiembre de 1986, Álvarez inició su camino en Argentina en 2001 y dio el salto a Europa en 2005 para jugar en el Liceo. Tras seis temporadas en Galicia, desembarcó en el Barça, donde se convirtió en una leyenda.

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Durante su primera etapa en el conjunto catalán (2011-2021), ganó 31 títulos y se consolidó como uno de los máximos goleadores de la historia del hockey. Luego sumó un paso por Benfica y regresó en 2024 al club blaugrana, donde logró superar la barrera de los 600 goles y reafirmar su condición de máximo artillero histórico.

Sobre su decisión, el sanjuanino reconoció que no fue sencilla: “Nadie está preparado para dar este paso”. Aunque aseguró sentirse bien físicamente, explicó que priorizó lo personal: “Es momento de volver a Argentina, a San Juan, y estar con mi familia”.

En este tramo final, Álvarez busca disfrutar cada partido. Aún con desafíos por delante, como la Copa del Rey, el delantero quiere cerrar su carrera compitiendo y, si es posible, sumando un nuevo título a su extenso palmarés.

Así, el hockey comienza a despedir a una leyenda. Desde San Juan al mundo, Pablo Álvarez deja una marca eterna que lo ubica entre los más grandes de todos los tiempos.

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