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Uniformado golpeado

Un penitenciario fue atacado por dos motochorros que intentaron asaltarlo en Santa Lucía

El guardiacárcel estaba en una parada cuando fue emboscado por dos ladrones en moto. Lo agredieron, pero el uniformado se defendió.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Dos motochorros emboscaron y atacaron a golpes a un efectivo del Servicio Penitenciario Provincial que aguardaba el colectivo para irse a trabajar. El guardiacárcel se defendió y, aunque resultó golpeado, no le robaron nada.

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El violento episodio se registró el domingo por la mañana, minutos antes de las 7, en una parada de colectivo situada en las calles Lima y América, en Villa Marini, Santa Lucía. La víctima del ataque fue el subayudante Luis Miranda, quien presta servicio como penitenciario en el penal de Chimbas, dijeron fuentes judiciales.

Según versiones oficiales, el hecho ocurrió alrededor de las 6.30, cuando el uniformado se encontraba esperando el colectivo en esa esquina para dirigirse a tomar su guardia en el penal de Chimbas. En ese momento fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en una moto, quienes lo sorprendieron y ahí uno de ellos le lanzó un golpe de puño con intenciones de intimidarlo y asaltarlo.

Tras el ataque, el penitenciario se defendió y se produjo un forcejeo con los desconocidos. En esos instantes fue que perdió el equilibrio y cayó a una cuneta, donde sufrió un golpe en una de sus piernas. Los delincuentes luego se dieron a la fuga sin concretar el robo. Más tarde, Mirando fue atendido por un equipo médico que lo trasladó al Hospital Guillermo Rawson.

Por cuestiones de jurisdicción, la denuncia fue recibida en la Comisaría 29na de Santa Lucía y se abrió una investigación en la UFI Delitos contra la Propiedad.

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