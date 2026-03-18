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Ternura total

Rescataron y regresaron a su hábitat a un pichiciego en San Juan: la particular importancia del operativo

Es una de las especies más singulares y menos conocidas de la fauna argentina. El registro termográfico obtenido es un aporte inédito para su conocimiento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El tierno ejemplar de pichiciego que fue rescatado y regresado a su hábitat en Valle Fértil.

El tierno ejemplar de pichiciego que fue rescatado y regresado a su hábitat en Valle Fértil.

Un ejemplar de pichiciego menor, considerado el armadillo más pequeño del mundo y una de las especies más enigmáticas de la fauna argentina, fue rescatado en San Juan y devuelto a su hábitat natural tras un operativo que no solo garantizó su conservación, sino que además permitió obtener un registro científico inédito mediante imágenes termográficas.

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Según informó la Secretaría de Ambiente, el procedimiento se inició a partir del aviso de un vecino del departamento Valle Fértil, quien detectó la presencia del animal. En consecuencia, intervinieron agentes de conservación del área protegida local, que realizaron la primera asistencia y coordinaron acciones con el Área de Rescate de Fauna Silvestre para asegurar el correcto manejo del ejemplar.

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El operativo contó también con la participación del investigador Carlos Borghi, de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (CIGEOBIO), quien llevó adelante una evaluación técnica del animal antes de su liberación. Finalmente, el pichiciego fue reintroducido en la Reserva Valle Fértil, dentro de su entorno natural.

Un hallazgo poco frecuente y el aporte científico inédito

El pichiciego menor (Chlamyphorus truncatus) es una especie de hábitos subterráneos, lo que dificulta enormemente su observación en superficie. Esta característica explica por qué existen pocos registros y escaso conocimiento sobre su biología y comportamiento.

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Su aparición en la reserva no solo constituye un hecho poco habitual, sino que además refuerza el valor de las áreas protegidas como espacios clave para la preservación de especies nativas, especialmente aquellas consideradas raras o sensibles.

Antes de su liberación, el ejemplar fue sometido a un estudio no invasivo mediante tecnología termográfica. Las imágenes obtenidas representan un registro inédito para la especie y abren nuevas posibilidades para su investigación, sin comprometer su bienestar.

Este tipo de información resulta fundamental para avanzar en el conocimiento de un mamífero que, hasta ahora, ha sido poco estudiado justamente por la dificultad de acceder a él en su ambiente natural.

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Al respecto, especialistas destacaron que el pichiciego menor es un indicador biológico clave. Su presencia permite inferir el estado de conservación del ecosistema, por lo que cada registro aporta datos valiosos para orientar políticas ambientales y estrategias de preservación.

Qué hacer ante un hallazgo

Desde la Secretaría de Ambiente recordaron que, en caso de encontrar un ejemplar, es fundamental no manipularlo ni generar situaciones de estrés. La recomendación es dar aviso inmediato a las autoridades competentes para que intervengan de manera adecuada, a través de las línea ambiental 4305057 o vía WhatsApp al 264-4305057.

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