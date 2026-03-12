jueves 12 de marzo 2026

Una sorpresa

El impactante espectáculo de aves carroñeras que se vio en el cielo sanjuanino

Durante la jornada de este miércoles, la bandada se desplegó sobre el Parque Provincial Presidente Sarmiento, en Zonda. Las imágenes del momento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una imponente escena sorprendió durante la mañana de este miércoles en el cielo sanjuanino. Decenas de aves carroñeras se arremolinaron sobre el Parque Provincial Presidente Sarmiento.

Una imponente escena sorprendió durante la mañana de este miércoles en el cielo sanjuanino. Decenas de aves carroñeras se arremolinaron sobre el Parque Provincial Presidente Sarmiento.

Una escena tan inesperada como imponente sorprendió durante la mañana de este miércoles en el cielo sanjuanino. Decenas de aves carroñeras se arremolinaron sobre el Parque Provincial Presidente Sarmiento, en Zonda, dibujando círculos en el aire y generando un espectáculo natural que no pasó desapercibido para quienes se encontraban en el lugar.

El llamativo despliegue fue compartido por el director del parque, Cristián Piedrahita, quien registró el momento en imágenes mientras las aves aprovechaban las corrientes térmicas para elevarse y planear durante varios minutos sobre el área protegida.

Según explicó, la bandada estaba integrada principalmente por jotes cabeza negra, aunque también se pudieron distinguir caranchos y, entre ellos, algún ejemplar de cóndor andino.

“Estaban aprovechando las corrientes de aire ascendentes para desplazarse”, señaló Piedrahita. En los registros se puede ver el rápido aleteo de algunas aves mientras otras planean casi sin esfuerzo, subiendo y bajando sobre el cielo celeste en un movimiento constante que parecía coreografiado.

La escena generó un verdadero espectáculo natural, con decenas de siluetas oscuras girando sobre el paisaje árido de Zonda, en una postal poco habitual incluso para quienes frecuentan el parque.

image
image

Un refugio clave para la fauna

El Parque Presidente Sarmiento es considerado el segundo humedal más importante de la provincia de San Juan. Ubicado en el departamento Zonda, a unos 20 kilómetros de la Ciudad de San Juan, este espacio natural se extiende sobre una superficie de 748 hectáreas y funciona como una Reserva de Uso Múltiple.

Creado en 1980 mediante la Ley Provincial Nº 4768, el parque protege un ecosistema particular donde conviven ambientes áridos con sectores húmedos que dependen directamente del caudal del río San Juan y de la dinámica del acuífero que alimenta la zona.

image

Se trata de un humedal temporal: en algunos períodos el agua aparece formando pequeños espejos, mientras que en otros desaparece, siguiendo los ciclos del río y del nivel de la napa freática. En años con caudales normales, incluso solían formarse dos lagunas durante el invierno que luego crecían en verano, algo que en las últimas temporadas se vio con menor frecuencia.

A pesar de estas variaciones, el lugar mantiene una gran riqueza biológica. La vegetación incluye especies como jarilla, algarrobo, retortuño, tusca, sauce criollo, totoras, juncos y carrizos, entre muchas otras que se distribuyen según la disponibilidad de agua.

Dentro del parque, las aves son el grupo de vertebrados más abundante. El humedal ofrece diferentes ambientes que facilitan su alimentación, reproducción y nidificación.

La combinación de corrientes térmicas, paisaje abierto y abundancia de fauna convierte al parque en un escenario ideal para observar estas escenas que, aunque naturales, siguen sorprendiendo a quienes tienen la suerte de presenciarlas.

