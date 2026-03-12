Revuelo en Iglesia: el cura pidió dinero al pueblo y su idea dividió las aguas en la comunidad

En las últimas horas, la comunidad católica del departamento Iglesia se vio conmocionada por una polémica que tuvo como protagonista al párroco local, Javier Zabala. El debate surgió tras un cruce público que el sacerdote mantuvo con el periodista Rodolfo Chávez durante una entrevista radial, en la que fue cuestionado por la iniciativa de solicitar un aporte económico para la parroquia por el uso de la sala velatoria de Rodeo.

El planteo generó repercusiones inmediatas debido a que dicho espacio es de uso público y pertenece al municipio, lo que despertó cuestionamientos por parte de algunos sectores de la comunidad.

A partir de allí, la situación derivó en un intenso debate entre vecinos y fieles. En poco tiempo, numerosos integrantes de la comunidad católica (especialmente de la Iglesia Santo Domingo de Guzmán) manifestaron su apoyo y comprensión hacia el sacerdote.

Según publicó el medio digital de Rodeo Zona de Fama, varios feligreses salieron a respaldar al párroco y aseguraron que el pedido de una colaboración económica no responde a un interés personal, sino a la necesidad de sostener el funcionamiento de la parroquia y los servicios que brinda a la comunidad.

En ese sentido, el padre Zabala explicó que los aportes permitirían mantener las instalaciones y garantizar que todos los vecinos puedan seguir accediendo a los beneficios y actividades que ofrece la institución.

“Quienes formamos parte de la parroquia sabemos el esfuerzo que implica sostener cada actividad. Los aportes ayudan a mantener la casa de todos”, expresaron algunos miembros de la comunidad en defensa de la iniciativa.

Otros fieles también destacaron el rol social y espiritual que cumple la Iglesia en el departamento, especialmente al acompañar a las familias en momentos difíciles, como ocurre durante las situaciones de duelo.

La discusión no tardó en trasladarse a las redes sociales, donde vecinos manifestaron posturas a favor y en contra de la propuesta. De este modo, el tema terminó por dividir las opiniones dentro de la comunidad de Iglesia, generando un debate que todavía continúa abierto.