Sigue la suerte: un sanjuanino se quedó con más de $3.000.000 del Loto

Un sanjuanino se quedó con más de $3.000.000 del Loto.

La suerte volvió a sonreír en San Juan. La fortuna volvió a caer en la provincia gracias a un juego de azar y esta vez el premio superó los tres millones de pesos. Un apostador sanjuanino resultó ganador de $3.492.575 en el sorteo N° 3864 del Loto Plus, realizado el 11 de marzo de 2026.

De acuerdo con la información difundida por la Caja de Acción Social, el ganador obtuvo cinco aciertos en la modalidad Match. El ticket fue vendido en la subagencia N° 54004, ubicada en el departamento Chimbas.

Los números asociados al premio fueron 00, 01, 04, 08, 12 y 45. El apostador cuenta con tiempo hasta el 10 de abril de 2026 para reclamar el premio antes de que el sorteo prescriba.

El nuevo ganador se suma a una seguidilla de premios que en las últimas semanas volvieron a quedar en manos de jugadores sanjuaninos, lo que mantiene viva la expectativa entre quienes participan regularmente del tradicional juego de azar.