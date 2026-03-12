jueves 12 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Juegos de azar

Sigue la suerte: un sanjuanino se quedó con más de $3.000.000 del Loto

El premio fue obtenido en el sorteo N° 3864 del Loto Plus. Mirá en qué departamento se vendió el ticket ganador.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un sanjuanino se quedó con más de $3.000.000 del Loto.

Un sanjuanino se quedó con más de $3.000.000 del Loto.

La suerte volvió a sonreír en San Juan. La fortuna volvió a caer en la provincia gracias a un juego de azar y esta vez el premio superó los tres millones de pesos. Un apostador sanjuanino resultó ganador de $3.492.575 en el sorteo N° 3864 del Loto Plus, realizado el 11 de marzo de 2026.

Lee además
Hay signos que tiene que aprovechar la suerte a favor frente a los juegos de azar.
Lo dicen los astros

Hagan sus apuestas: los 3 signos que corren con la suerte a favor en el azar
Todo Iglesia despedió a Don Ramón, un conocido chacarero del departamento que falleció a los 91 años.
Personaje

El emotivo adiós a Don Ramón, figura muy querida en un paraíso sanjuanino

De acuerdo con la información difundida por la Caja de Acción Social, el ganador obtuvo cinco aciertos en la modalidad Match. El ticket fue vendido en la subagencia N° 54004, ubicada en el departamento Chimbas.

Los números asociados al premio fueron 00, 01, 04, 08, 12 y 45. El apostador cuenta con tiempo hasta el 10 de abril de 2026 para reclamar el premio antes de que el sorteo prescriba.

image

El nuevo ganador se suma a una seguidilla de premios que en las últimas semanas volvieron a quedar en manos de jugadores sanjuaninos, lo que mantiene viva la expectativa entre quienes participan regularmente del tradicional juego de azar.

Temas
Seguí leyendo

Las divertidas fotos que compartió Vicky Xipolitakis de su paso por San Juan junto a Marley

Revuelo en Iglesia: el cura pidió dinero al pueblo y su idea dividió las aguas en la comunidad

El impactante espectáculo de aves carroñeras que se vio en el cielo sanjuanino

Albardón se une para donar cabello y fabricar pelucas oncológicas: la campaña solidaria que impulsa un peluquero

Psicólogos sanjuaninos en alerta: crece una estafa que utiliza turnos falsos

Todos los mitos que rodean al pan y su verdadero valor nutricional

Lanzan en San Juan una colecta de útiles escolares para ayudar a chicos de barrios populares

Asignaciones familiares: en San Juan se simplificaron los trámites para docentes

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El párroco de Iglesia Javier Zabala. (Foto: Zona de fama)
Debate

Revuelo en Iglesia: el cura pidió dinero al pueblo y su idea dividió las aguas en la comunidad

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El comerciante quedó alojado en la comisaría de 25 de Mayo.
Allanamiento

Un comerciante fue detenido y se le secuestró un arsenal tras amenazar a su vecino en 25 de Mayo

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta
Video

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta

Glencore tiene en San Juan al proyecto de cobre El Pachón. Foto: Glencore
Declaraciones

El Ceo de Pachón salió a calmar los ánimos y bajó las expectativas sobre la mina sanjuanina

Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín
Ataque tipo escruche

Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín

La familia denunciante es de la villa cabecera de Caucete.
Estafa y ¿apriete?

Una familia caucetera denunció que le robaron cheques y después aparecieron tres "cobradores" por una deuda de $50.000.000

Te Puede Interesar

Vicuña (a la derecha) y Los Azules son hoy los dos proyectos de cobre más avanzados de San Juan. La prioridad de uso de la línea de 500 kV desato un choque entre ambos gigantes. 
Energía para el cobre

Cómo siguen las tensiones empresarias en San Juan mientras se define el futuro de la línea de 500 kV

Por Elizabeth Pérez
Pasó en Pocito: el Veneno Morales admitió que asesinó a El Cara de Goma y aceptó 10 años de cárcel video
Tribunales

Pasó en Pocito: el "Veneno" Morales admitió que asesinó a "El Cara de Goma" y aceptó 10 años de cárcel

El álbum de fotos de Vicky Xipolitakis y Marley en San Juan.
Color y paisajes

Las divertidas fotos que compartió Vicky Xipolitakis de su paso por San Juan junto a Marley

Acueductogate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra
Imágenes

Acueductogate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra

Susana Laciar abrió las sesiones en Capital: señaló la baja en la copartipación y lanzó un súper programa de seguridad con botones antipánico
Discurso

Susana Laciar abrió las sesiones en Capital: señaló la baja en la copartipación y lanzó un súper programa de seguridad con botones antipánico