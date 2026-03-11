Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta

El diputado por La Libertad Avanza, Federico Pelli, fue agredido físicamente durante una recorrida que realizaba en la ciudad de La Madrid, en el sur de la provincia de Tucumán, una de las zonas más afectadas por las intensas lluvias de los últimos días.

Militancia Un recordado ex jugador de River se sumó a La Libertad Avanza

Videos Inundaciones y emergencia en Tucumán: suspenden las clases hasta el viernes

Un integrante de la Libertad Avanza difundió un video en el que se observa el momento en que recibe un cabezazo por parte de un presunto empleado vinculado al intendente Darío Monteros que participaba de un corte de rutas en protesta por la inacción oficial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sebasassanocaba/status/2031875064912597447&partner=&hide_thread=false Le rompieron la cara al Diputado Federico Pelli de La Libertad

Avanza en #Tucuman pic.twitter.com/74sHbqiGfc — Sebastian Sassano (@sebasassanocaba) March 11, 2026

Pelli reclamó su derecho a cruzar el corte por su condición de diputado nacional, lo que provocó la reacción de su oponente.

Pelli suele presentarse como especialista en seguridad, exmilitar formado en el Colegio Militar de la Nación, con instrucción en Israel y Estados Unidos.