Panaderos al límite: denuncian que las ventas cayeron casi a la mitad

El sector panadero atraviesa una crisis sin precedentes, caracterizada por una caída del 45% en las ventas durante el primer bimestre de 2026. Esta situación ha puesto en jaque a una industria tradicional, provocando el cierre de miles de comercios y la pérdida de miles de fuentes de trabajo.

La drástica disminución de las ventas responde de manera directa al deterioro del poder adquisitivo de la población. Martín Pinto, presidente de un centro de panaderos bonaerense, destacó que en los últimos dos años la caída acumulada en el consumo de pan alcanza el 55%.

El impacto es aún más severo en el rubro de la pastelería, donde las ventas se desplomaron un 85%. Productos como tortas, facturas o sándwiches de miga han pasado a ser considerados artículos de lujo; incluso Pinto afirma que hoy "comer eso ya es comer caviar". En las panaderías de barrio, la realidad es desoladora: los clientes ya no compran por kilo, sino por unidad o por lo que les permite su presupuesto diario (por ejemplo, pidiendo "lo que alcance con 500 pesos", que apenas equivale a dos flautitas).

Cierre de comercios y pérdida de empleos

Las consecuencias sociales y económicas son profundas:

Cierre de panaderías: Se estima que ya han cerrado cerca de 2.000 panaderías en todo el país.

Pérdida de empleo: Se calcula la destrucción de entre 15.000 y 20.000 puestos de trabajo formales en el sector.

Crisis familiar: Muchas de estas panaderías son negocios familiares de varias generaciones. El cierre representa no solo una pérdida económica, sino el fin de legados que datan de antepasados inmigrantes.

La "tormenta perfecta": costos en alza

A la baja en las ventas se le suma un incremento insostenible en los costos de producción, creando lo que los dirigentes describen como una "tormenta perfecta". Entre los factores que asfixian al sector se encuentran:

Insumos: La bolsa de harina aumentó de $9.000 a $14.000, mientras que la margarina pasó de costar $30.000 a $80.000. El cajón de huevos también sufrió fuertes subas, llegando a los $70.000.

Alquileres y Servicios: Tras la derogación de la ley de alquileres, los precios se han disparado y se renegocian mensualmente. Además, los constantes aumentos en tarifas de luz, gas, agua y combustibles complican la continuidad de los locales.

Perspectivas para 2026

El panorama para el resto del año es alarmante. Los referentes del sector advierten que, de no mediar medidas que reactiven el consumo y alivien la presión de los costos, 2026 podría marcar un récord histórico de cierres. La falta de recomposición salarial hace que cualquier intento de trasladar los aumentos de costos al precio del pan termine por hundir aún más la demanda.