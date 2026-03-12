Pasó en Pocito: el "Veneno" Morales admitió que asesinó a "El Cara de Goma" y aceptó 10 años de cárcel

Leandro Morales o más conocido como “El Veneno”, este jueves admitió que asesinó a Víctor Cachi alias “El Cara de Goma” en Pocito y fue condenado a 10 años de pena por homicidio simple, tras celebrarse el juicio abreviado. El único acusado de este crimen ocurrido en el Lote Hogar 12 de Pocito iba a empezar a ser juzgado en los próximos días, pero finalmente admitió su autoría con esa solución alternativa.

El juez que homólogo el acuerdo y condenó a Morales fue Pablo Leonardo León. El Ministerio Público Fiscal estuvo compuesto por el fiscal Roberto Ginsberg y la ayudante fiscal Agostina Ventimiglia de la UFI Delitos Especiales Nro. 4. Por la defensa del ahora condenado el abogado Jorge Gil y en la querella el letrado Nicolás Coarasa.

Morales golpeó y le clavó un cuchillazo a Víctor Cachi. “El Cara de Goma” recibió un puntazo en el muslo izquierdo que le afectó la arteria femoral y desencadenó en su muerte en cuestión de minutos. Además de la herida de arma blanca, el fallecido presentaba golpes en el rostro a consecuencia de una golpiza.

También se constató que la víctima estaba desarmada, que llevaba una bolsa plástica con presas de pollo y semitas. Según la fiscalía, Cachi solía recorrer los barrios de Pocito ofreciendo trabajos de jardinería u otras changas a cambio de comida. De acuerdo a la teoría oficial, el día del hecho, éste pasó por el frente de la casa de Morales en el Lote Hogar 12 y hubo un cruce de palabras entre ambos. Ahí “El Veneno” tomó a golpes a Cachi y lo persiguió hasta que la víctima se retiró.

Después, Cachi caminó a un puesto policial con intenciones de denunciar a Morales, pero se arrepintió y volvió al barrio. Sin embargo, el changarín se hallaba con su amigo, de apellido Carrizo, apareció de nuevo “El Veneno” con un cuchillo en la mano. “Te dije que no volvieras a pasar por acá”, le habría dicho el luchador profesional a la víctima, afirmó el testigo. Fue entonces que le propinó dos golpes con el cuchillo en la mano, con el canto del arma blanca, y después le clavó el puntazo en el muslo izquierdo.

“El Veneno” Morales siempre se defendió y dijo que Cachi robaba