jueves 12 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tribunales

Pasó en Pocito: el "Veneno" Morales admitió que asesinó a "El Cara de Goma" y aceptó 10 años de cárcel

El único acusado no esperó el juicio en su contra y este jueves fue condenado tras celebrarse el juicio abreviado en su contra. El crimen ocurrió en abril de 2025.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Leandro Morales o más conocido como “El Veneno”, este jueves admitió que asesinó a Víctor Cachi alias “El Cara de Goma” en Pocito y fue condenado a 10 años de pena por homicidio simple, tras celebrarse el juicio abreviado. El único acusado de este crimen ocurrido en el Lote Hogar 12 de Pocito iba a empezar a ser juzgado en los próximos días, pero finalmente admitió su autoría con esa solución alternativa.

Lee además
piden 16 anos de pena para el luchador de kick boxing acusado de matar a un supuesto ladron en pocito
Se elevó a juicio

Piden 16 años de pena para el luchador de kick boxing acusado de matar a un supuesto ladrón en Pocito
confirman de que murio el indigente hallado en un basural de pocito
Lo último

Confirman de qué murió el indigente hallado en un basural de Pocito

El juez que homólogo el acuerdo y condenó a Morales fue Pablo Leonardo León. El Ministerio Público Fiscal estuvo compuesto por el fiscal Roberto Ginsberg y la ayudante fiscal Agostina Ventimiglia de la UFI Delitos Especiales Nro. 4. Por la defensa del ahora condenado el abogado Jorge Gil y en la querella el letrado Nicolás Coarasa.

Morales golpeó y le clavó un cuchillazo a Víctor Cachi. “El Cara de Goma” recibió un puntazo en el muslo izquierdo que le afectó la arteria femoral y desencadenó en su muerte en cuestión de minutos. Además de la herida de arma blanca, el fallecido presentaba golpes en el rostro a consecuencia de una golpiza.

También se constató que la víctima estaba desarmada, que llevaba una bolsa plástica con presas de pollo y semitas. Según la fiscalía, Cachi solía recorrer los barrios de Pocito ofreciendo trabajos de jardinería u otras changas a cambio de comida. De acuerdo a la teoría oficial, el día del hecho, éste pasó por el frente de la casa de Morales en el Lote Hogar 12 y hubo un cruce de palabras entre ambos. Ahí “El Veneno” tomó a golpes a Cachi y lo persiguió hasta que la víctima se retiró.

Después, Cachi caminó a un puesto policial con intenciones de denunciar a Morales, pero se arrepintió y volvió al barrio. Sin embargo, el changarín se hallaba con su amigo, de apellido Carrizo, apareció de nuevo “El Veneno” con un cuchillo en la mano. “Te dije que no volvieras a pasar por acá”, le habría dicho el luchador profesional a la víctima, afirmó el testigo. Fue entonces que le propinó dos golpes con el cuchillo en la mano, con el canto del arma blanca, y después le clavó el puntazo en el muslo izquierdo.

“El Veneno” Morales siempre se defendió y dijo que Cachi robaba

Embed - Declaración de Exequiel "Veneno" Morales 30/04/25
Temas
Seguí leyendo

Asaltaron a un delivery en Pocito, le robaron el celular y encima lo estafaron en $381.000 de su billetera virtual

Falleció a los dos días de ser atropellado por un motociclista en Pocito: la autopsia fue clave para la causa

Golpe delictivo en una casa de fin de semana en loteo privado de Pocito

En cuatro horas, asaltaron a dos choferes de aplicaciones en Pocito y Santa Lucía

Tráfico de fauna: rescatan 19 serpientes, 39 geckos y 11 arañas en operativos realizados en Capital y Pocito

Un pitbull atacó a una niña de 3 años en Pocito y se investigan las responsabilidades

Acueductogate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra

Un menor corría picadas con una moto robada y terminó detenido en Chimbas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de san martin
Ataque tipo escruche

Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El comerciante quedó alojado en la comisaría de 25 de Mayo.
Allanamiento

Un comerciante fue detenido y se le secuestró un arsenal tras amenazar a su vecino en 25 de Mayo

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta
Video

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta

Glencore tiene en San Juan al proyecto de cobre El Pachón. Foto: Glencore
Declaraciones

El Ceo de Pachón salió a calmar los ánimos y bajó las expectativas sobre la mina sanjuanina

Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín
Ataque tipo escruche

Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín

La familia denunciante es de la villa cabecera de Caucete.
Estafa y ¿apriete?

Una familia caucetera denunció que le robaron cheques y después aparecieron tres "cobradores" por una deuda de $50.000.000

Te Puede Interesar

Vicuña (a la derecha) y Los Azules son hoy los dos proyectos de cobre más avanzados de San Juan. La prioridad de uso de la línea de 500 kV desato un choque entre ambos gigantes. 
Energía para el cobre

Cómo siguen las tensiones empresarias en San Juan mientras se define el futuro de la línea de 500 kV

Por Elizabeth Pérez
Pasó en Pocito: el Veneno Morales admitió que asesinó a El Cara de Goma y aceptó 10 años de cárcel video
Tribunales

Pasó en Pocito: el "Veneno" Morales admitió que asesinó a "El Cara de Goma" y aceptó 10 años de cárcel

El álbum de fotos de Vicky Xipolitakis y Marley en San Juan.
Color y paisajes

Las divertidas fotos que compartió Vicky Xipolitakis de su paso por San Juan junto a Marley

Acueductogate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra
Imágenes

Acueductogate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra

Susana Laciar abrió las sesiones en Capital: señaló la baja en la copartipación y lanzó un súper programa de seguridad con botones antipánico
Discurso

Susana Laciar abrió las sesiones en Capital: señaló la baja en la copartipación y lanzó un súper programa de seguridad con botones antipánico