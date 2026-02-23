Piden 16 años de pena para el luchador de kick boxing acusado de matar a un supuesto ladrón en Pocito

El pasado abril de 2025, Víctor Cachi alias “El Cara de Goma” era asesinado en el interior del Lote Hogar 12 en Pocito . Por este crimen, el luchador de kick boxing, Leandro Morales alias “El Veneno” , era señalado como el único sospechoso del hecho y quedaba imputado por homicidio simple y con prisión preventiva.

Crimen en Pocito Aunque "El Veneno" negó el asesinato, fue enviado al penal de Chimbas por el ataque mortal al changarín

Este lunes, a 10 meses del hecho, se llevó a cabo la audiencia de control de acusación y la jueza Mónica Lucero elevó la causa a juicio por el delito de homicidio simple.

El fiscal Roberto Ginsberg y sus ayudantes Emiliano Pugliese y Agostina Ventimiglia de UFI Delitos Especiales llevaron a cabo la investigación y con la prueba recolectada determinaron que Morales fue el autor de este asesinato y como pena punitiva pidieron 16 años de prisión efectiva.

Ante la expectativa de pena de Fiscalía, el tribunal de juicio deberá ser colegiado (tres jueces).

La teoría de Fiscalía en el crimen de Víctor Cachi

Para la fiscalía, Morales golpeó y le clavó un cuchillazo a Víctor Cachi. “El Cara de Goma” recibió un puntazo en el muslo izquierdo que le afectó la arteria femoral y desencadenó en su muerte en cuestión de minutos. Además de la herida de arma blanca, el fallecido presentaba golpes en el rostro a consecuencia de una golpiza.

También se constató que la víctima estaba desarmada, que llevaba una bolsa plástica con presas de pollo y semitas. Según la fiscalía, Cachi solía recorrer los barrios de Pocito ofreciendo trabajos de jardinería u otras changas a cambio de comida. De acuerdo a la teoría oficial, el día del hecho, éste pasó por el frente de la casa de Morales en el Lote Hogar 12 y hubo un cruce de palabras entre ambos. Ahí “El Veneno” tomó a golpes a Cachi y lo persiguió hasta que la víctima se retiró.

Después, Cachi caminó a un puesto policial con intenciones de denunciar a Morales, pero se arrepintió y volvió al barrio. Sin embargo, el changarín se hallaba con su amigo, de apellido Carrizo, apareció de nuevo “El Veneno” con un cuchillo en la mano. “Te dije que no volvieras a pasar por acá”, le habría dicho el luchador profesional a la víctima, afirmó el testigo. Fue entonces que le propinó dos golpes con el cuchillo en la mano, con el canto del arma blanca, y después le clavó el puntazo en el muslo izquierdo.

“El Veneno” Morales siempre se defendió y dijo que Cachi robaba