lunes 23 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Flagrancia

Violento cobro en Chimbas: un hombre terminó golpeado por una supuesta deuda de un préstamo

El hecho tuvo dos escenarios. El primero de ellos ocurrió en Rawson y fue una pelea a golpes entre los protagonistas. El segundo pasó en Chimbas y también se desató otro momento donde, el ahora detenido, amenazó con cuchillo a la víctima.

Por Redacción Tiempo de San Juan
deuda prestamo

Un violento episodio en Chimbas ocurrido este domingo en la mañana vinculado al presunto cobro de una deuda terminó con un hombre golpeado y otro detenido. El caso tuvo dos momentos de alta tensión y ahora es investigado por Flagrancia.

Lee además
un policia, en total estado de ebriedad, choco a una camioneta y termino incrustado en una pilastra en capital
Grave

Un policía, en total estado de ebriedad, chocó a una camioneta y terminó incrustado en una pilastra en Capital
piden 16 anos de pena para el luchador de kick boxing acusado de matar a un supuesto ladron en pocito video
Se elevó a juicio

Piden 16 años de pena para el luchador de kick boxing acusado de matar a un supuesto ladrón en Pocito

De acuerdo a fuentes judiciales, todo comenzó el pasado 20 de febrero de 2026, cuando se produjo una discusión entre los protagonistas, en Rawson alrededor de las 10 horas. El motivo fue por una supuesta deuda derivada de un préstamo de dinero. En el primer escenario hubo una pelea a golpes.

Sin embargo, el conflicto no terminó allí. Minutos más tarde se produjo un segundo enfrentamiento en Chimbas -de dónde son oriundos-, esta vez con un nivel de violencia mayor: el ahora aprehendido habría amenazado a la víctima con un cuchillo.

Mientras ocurría este hecho, la esposa del damnificado llamó al 911 y relató el hecho. Personal de comisaría 26ta se dirigió a la zona y detuvo al presunto atacante, identificado como Carlos Sebastián López, de 31 años. La causa contra él fue caratulada como daño agravado en concurso real con lesiones leves y amenazas.

Temas
Seguí leyendo

Entró al patio de una casa en Chimbas y se llevó una bicicleta en minutos: quedó registrado por las cámaras de seguridad

Video: entró como un cliente y se llevó una motobomba de una ferretería de Villa Krause

Violento robo en una quinta de Rawson: cortaron la luz y dañaron cámaras de seguridad

Una moto con motor robado fue secuestrada en un control en Pocito

Perdió el control y terminó dentro de un canal: impactante vuelco en Rawson

Golpe al robo del guitarrista de Pappo: cayó una sospechosa y hallaron los instrumentos

Milagro de madrugada: policías asistieron un parto y ayudaron a nacer a una bebé en el Valle Grande

Cláusulas y promesas claves en el contrato: así operaba el "anzuelo" de Branka Motors

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La imagen del delincuente que robó en  Chimbas
Inseguridad

Entró al patio de una casa en Chimbas y se llevó una bicicleta en minutos: quedó registrado por las cámaras de seguridad

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Así era el local de Alta Fidelidad, ubicado en calle Laprida, entre Tucumán y avenida Rioja. 
Homenaje

La última disquería de San Juan cerró sus puertas y así marcó el fin de una era

Qué hay detrás del cierre de uno de los colegios secundarios más costosos de San Juan
Educación

Qué hay detrás del cierre de uno de los colegios secundarios más costosos de San Juan

Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan
Educación

Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan

Una leyenda, un cerro famoso y la fantasmagórica aparición del cacique Huazihul que pone la piel de gallina en Calingasta
Historias sanjuaninas

Una leyenda, un cerro famoso y la fantasmagórica aparición del cacique Huazihul que pone la piel de gallina en Calingasta

Viña del Mar 2026: quiénes cantan, cuándo empieza y dónde verlo
Festival en Chile

Viña del Mar 2026: quiénes cantan, cuándo empieza y dónde verlo

Te Puede Interesar

Minería y proveedores locales: quién gana con la reactivación de la ruta Casposo-Hualilán
Calingasta

Minería y proveedores locales: quién gana con la reactivación de la ruta Casposo-Hualilán

Por Redacción Tiempo de San Juan
Piden 16 años de pena para el luchador de kick boxing acusado de matar a un supuesto ladrón en Pocito video
Se elevó a juicio

Piden 16 años de pena para el luchador de kick boxing acusado de matar a un supuesto ladrón en Pocito

Ambiente dio a conocer un balance sobre el tráfico y rescate de fauna local, principalmente aves, y detalló cuáles son los cuatros departamentos sanjuaninos más complicados.
Balance

Cuáles son los 4 departamentos sanjuaninos con más tráfico de aves y los datos clave de los operativos de rescate

Finaliza el periodo para pagar las cuotas de las viviendas del IPV con descuento.
Servicio

Últimos días para acceder al descuento en el pago anual y semestral del IPV: cómo hacer el trámite

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia
Tribunales

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia