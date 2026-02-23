Violento cobro en Chimbas: un hombre terminó golpeado por una supuesta deuda de un préstamo

Un violento episodio en Chimbas ocurrido este domingo en la mañana vinculado al presunto cobro de una deuda terminó con un hombre golpeado y otro detenido. El caso tuvo dos momentos de alta tensión y ahora es investigado por Flagrancia.
El hecho tuvo dos escenarios. El primero de ellos ocurrió en Rawson y fue una pelea a golpes entre los protagonistas. El segundo pasó en Chimbas y también se desató otro momento donde, el ahora detenido, amenazó con cuchillo a la víctima.
De acuerdo a fuentes judiciales, todo comenzó el pasado 20 de febrero de 2026, cuando se produjo una discusión entre los protagonistas, en Rawson alrededor de las 10 horas. El motivo fue por una supuesta deuda derivada de un préstamo de dinero. En el primer escenario hubo una pelea a golpes.
Sin embargo, el conflicto no terminó allí. Minutos más tarde se produjo un segundo enfrentamiento en Chimbas -de dónde son oriundos-, esta vez con un nivel de violencia mayor: el ahora aprehendido habría amenazado a la víctima con un cuchillo.
Mientras ocurría este hecho, la esposa del damnificado llamó al 911 y relató el hecho. Personal de comisaría 26ta se dirigió a la zona y detuvo al presunto atacante, identificado como Carlos Sebastián López, de 31 años. La causa contra él fue caratulada como daño agravado en concurso real con lesiones leves y amenazas.