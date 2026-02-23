lunes 23 de febrero 2026

Audiencia

El famoso "Asaltante de la escopeta" quedó preso y en la mira por los robos en La Bebida y Chimbas

Se trata de Emiliano Andrés Reis, detenido el pasado viernes en Santa Lucía tras una larga persecución. Este peligroso delincuente estaba siendo buscado desde hacía más de tres meses por personal de UFI Delitos Contra la Propiedad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Emiliano Andrés Reis, el supuesto Asaltante de la escopeta.

Emiliano Andrés Reis, el supuesto "Asaltante de la escopeta".

Emiliano Andrés Reis, más conocido como el “Asaltante de la escopeta”, tuvo su primera audiencia en la Justicia tras ser detenido el pasado viernes por personal de UFI Delitos Contra la Propiedad. Este lunes se sentó ante la jueza de Garantías Gloria Verónica Chicón y quedó formalmente imputado por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego (dos hechos) y con prisión preventiva por el plazo de 6 meses.

La imagen captada por una cámara de seguridad.
El fiscal Juan Manel Gálvez y los ayudantes fiscales Juan Manuel García Castrillón y Erica Funes solicitaron que a Reis se le dictara prisión preventiva, ya que es un conocido en el ambiente delictivo, como así también ha estado burlándose de la ley durante varios meses (era buscado desde octubre de 2025).

Adelante, los representantes del MPF: Juan Manuel García Castrillón, Erica Funez y Juan Manuel Gálvez. Al fondo, el defensor oficial Trigo.

Adelante, los representantes del MPF: Juan Manuel García Castrillón, Erica Funez y Juan Manuel Gálvez. Al fondo, el defensor oficial Trigo.

Ante la gravedad de los casos, la magistrada dio lugar a la medida cautelar pedida por la Fiscalía. También otorgó el mismo plazo para la investigación penal preparatoria.

Los dos violentos hechos ocurrieron en la misma madrugada del 30 de octubre de 2025, con menos de una hora de diferencia. El primero fue alrededor de las 3 en un kiosco 24 horas de Villa Obrera, en Chimbas, en inmediaciones de la calle El Paisano. Según la denuncia, el ladrón llegó en una moto simulando ser cliente y, al momento de pagar, apoyó una escopeta recortada sobre el mostrador. Luego encañonó a la empleada y se apoderó de seis paquetes de cigarrillos, una botella de fernet, dos salamines y el celular de la víctima.

Minutos después, antes de las 4, el mismo sujeto se dirigió a una gomería ubicada en avenida Ignacio de la Roza y Brasil, en La Bebida. Allí fingió necesitar atención y, cuando el propietario le abrió, volvió a exhibir una escopeta de doble caño con la que lo amenazó. En ese asalto sustrajo un celular Xiaomi, 60.000 pesos en efectivo, varias cámaras de rueda y un desodorante.

Tras meses de investigación, el delincuente pudo ser detenido el pasado viernes en la madrugada en Santa Lucía. Los policías de Robos y Hurtos tenían marcada una zona donde se movía y vieron a un sujeto que se parecía a él en una moto junto a otro hombre.

Los investigadores salieron a su cruce para identificarlos, pero los sospechosos emprendieron la fuga y se desató una persecución. La patrulla los interceptó en la calle Prolongación Belgrano, entre Hipólito Yrigoyen y Ruta 20. El conductor logró escapar a pie; no así el acompañante, que fue detenido. Cuando constataron su identidad, confirmaron que se trataba de Emiliano Reis.

