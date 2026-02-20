sábado 21 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Procedimiento judicial

En una persecución en Santa Lucía atraparon al "Asaltante de la escopeta", el ladrón buscado hace tres meses

El sospechoso era buscado desde octubre por un asalto en Chimbas y otro en La Bebida, siempre empleando una escopeta de doble caño. Este viernes fue capturado.

Por Walter Vilca
La imagen captada por una cámara de seguridad.

La imagen captada por una cámara de seguridad.

Después de más de tres meses de investigación y del seguimiento de sus pasos, los policías de la UFI Delitos contra la Propiedad lograron dar con el llamado “Asaltante de la escopeta”. En una persecución en Santa Lucía, durante la madrugada de este viernes, atraparon al sujeto que buscaban por dos atracos cometidos en Chimbas y La Bebida en octubre último, en los que encañonó a sus víctimas con un arma larga de doble caño.

Lee además
video: con un arma tumbera, asi robo en un kiosco de chimbas
Villa Obrera

Video: con un arma tumbera, así robó en un kiosco de Chimbas
buscan al asaltante de la escopeta por dos atracos en menos de 1 hora en chimbas y rivadavia
Robos a mano armada

Buscan al "Asaltante de la escopeta" por dos atracos en menos de 1 hora en Chimbas y Rivadavia

El sujeto es Emiliano Rey, de 31 años, quien supuestamente se ocultaba en los últimos meses en Santa Lucía, confirmaron fuentes del caso. El fiscal Juan Manuel Gálvez y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón, de la UFI Delitos contra la Propiedad, habían pedido su detención en octubre último por la presunta autoría de dos asaltos a mano armada.

Los hechos que se le atribuyen ocurrieron la madrugada del 30 de octubre de 2025, con menos de una hora de diferencia. El primero fue alrededor de las 3 en un kiosco 24 horas de Villa Obrera, en Chimbas, en inmediaciones de calle El Paisano. Según la denuncia, el ladrón llegó en una moto simulando ser cliente y, al momento de pagar, apoyó una escopeta recortada sobre el mostrador. Luego encañonó a la empleada y se apoderó de seis paquetes de cigarrillos, una botella de fernet, dos salamines y el teléfono celular de la víctima, para luego escapar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1983915046557122858?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1983915046557122858%7Ctwgr%5E8fa29bebadb1286065556e97e6564222bd377f4c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tiempodesanjuan.com%2Fpoliciales%2Fvideo-un-arma-tumbera-asi-robo-un-kiosco-chimbas-n415484&partner=&hide_thread=false

Minutos después, antes de las 4, el mismo sujeto —siempre de acuerdo con la investigación— irrumpió en una gomería ubicada en avenida Ignacio de la Roza y Brasil, en La Bebida. Allí fingió necesitar atención y, cuando el propietario le abrió, volvió a exhibir una escopeta de doble caño con la que lo amenazó. En ese asalto sustrajo un celular Xiaomi, 60.000 pesos en efectivo, varias cámaras de rueda y un desodorante. Tras esos episodios se realizaron allanamientos que dieron resultado negativo, hasta que finalmente este viernes lograron detenerlo.

Los policías de Robos y Hurtos, que trabajan bajo directivas de la UFI Delitos contra la Propiedad, empezaron a investigar los dos asaltos. Los testimonios de las víctimas y las grabaciones de las cámaras de seguridad permitieron individualizar al posible sospechoso y luego establecer que se trataba de Emiliano Rey.

Desde entonces comenzaron a buscar pistas y a realizar tareas de vigilancia en los lugares que frecuentaba. La investigación finalmente dio su fruto este viernes en la madrugada. Los policías tenían marcada una zona donde se movía y vieron a un sujeto que se parecía a él en una moto junto a otro hombre.

Los investigadores salieron a su cruce para identificarlos, pero los sospechosos emprendieron la fuga y se desató una persecución. La patrulla logró interceptarlos en calle Prolongación Belgrano, entre Hipólito Yrigoyen y Ruta 20, en Santa Lucía. El conductor logró escapar a pie; no así el acompañante, que fue detenido. Cuando constataron su identidad, confirmaron que se trataba de Emiliano Rey.

Temas
Seguí leyendo

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica

Presunto abuso sexual y ataque vengativo en Santa Lucía: el sospechoso quedó preso y la víctima sobrevivió de milagro

Un ladrón admitió que entró a una casa en Santa Lucía para hacer sus necesidades y, de paso, robar

Se entregó el hombre acusado de apuñalar a un presunto abusador en Santa Lucía: qué cargos enfrenta

¿En un country de Santa Lucía? Descubren una "cueva" de vehículos robados

En Santa Lucía: lo señalaron como abusador y le dieron un puntazo

Delincuentes se llevaron joyas de oro y "estrenan" TV nuevo tras desvalijar una casa en Santa Lucía

Marcó a un número equivocado, la estafaron en $2.950.000 y encima se le burlaron

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
quien era el padre de la ex reina del sol que murio tras recibir una descarga electrica
Perfil

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica
Perfil

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica

Este es el motociclista que abusó de una menor en Pocito: fue condenado a dos años de prisión condicional
Pervertido

Este es el motociclista que abusó de una menor en Pocito: fue condenado a dos años de prisión condicional

Emiten alerta por tormentas fuertes y posible caída de granizo en San Juan
A tener cuidado

Emiten alerta por tormentas fuertes y posible caída de granizo en San Juan

Presunta estafadora presentó un certificado trucho para no ir a una audiencia y la mandaron a detener
Insólito

Presunta estafadora presentó un certificado trucho para no ir a una audiencia y la mandaron a detener

¿Desprecio por las mujeres? El extraño perfil del sujeto que manoseó a una nena y fue atrapado por las cámaras
Condenado

¿Desprecio por las mujeres? El extraño perfil del sujeto que manoseó a una nena y fue atrapado por las cámaras

Te Puede Interesar

Con el último aumento, la carne en San Juan subió hasta un 25% durante febrero y el kilo de asado ya cuesta $19.500
Sin techo

Con el último aumento, la carne en San Juan subió hasta un 25% durante febrero y el kilo de asado ya cuesta $19.500

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fotos: Leandro Porcel video
Usurpación

Desde adentro: así es la toma de terrenos fiscales en el corazón de Pocito

La imagen captada por una cámara de seguridad.
Procedimiento judicial

En una persecución en Santa Lucía atraparon al "Asaltante de la escopeta", el ladrón buscado hace tres meses

¿Sábado pasado por agua? Así estará el tiempo en San Juan
Pronóstico

¿Sábado pasado por agua? Así estará el tiempo en San Juan

Vuelve el UPD: esperan a más de 400 alumnos de escuelas sanjuaninas en una mega fiesta
Un clásico

Vuelve el UPD: esperan a más de 400 alumnos de escuelas sanjuaninas en una mega fiesta