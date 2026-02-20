En una persecución en Santa Lucía atraparon al "Asaltante de la escopeta", el ladrón buscado hace tres meses

Después de más de tres meses de investigación y del seguimiento de sus pasos, los policías de la UFI Delitos contra la Propiedad lograron dar con el llamado “Asaltante de la escopeta”. En una persecución en Santa Lucía, durante la madrugada de este viernes, atraparon al sujeto que buscaban por dos atracos cometidos en Chimbas y La Bebida en octubre último, en los que encañonó a sus víctimas con un arma larga de doble caño.

El sujeto es Emiliano Rey, de 31 años, quien supuestamente se ocultaba en los últimos meses en Santa Lucía, confirmaron fuentes del caso. El fiscal Juan Manuel Gálvez y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón, de la UFI Delitos contra la Propiedad, habían pedido su detención en octubre último por la presunta autoría de dos asaltos a mano armada.

Los hechos que se le atribuyen ocurrieron la madrugada del 30 de octubre de 2025, con menos de una hora de diferencia. El primero fue alrededor de las 3 en un kiosco 24 horas de Villa Obrera, en Chimbas, en inmediaciones de calle El Paisano. Según la denuncia, el ladrón llegó en una moto simulando ser cliente y, al momento de pagar, apoyó una escopeta recortada sobre el mostrador. Luego encañonó a la empleada y se apoderó de seis paquetes de cigarrillos, una botella de fernet, dos salamines y el teléfono celular de la víctima, para luego escapar.

Con un arma tumbera, así robó en un kiosco de Chimbas



Video gentileza: Los Cazadores de Noticias pic.twitter.com/LKl17pDSNi — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 30, 2025

Minutos después, antes de las 4, el mismo sujeto —siempre de acuerdo con la investigación— irrumpió en una gomería ubicada en avenida Ignacio de la Roza y Brasil, en La Bebida. Allí fingió necesitar atención y, cuando el propietario le abrió, volvió a exhibir una escopeta de doble caño con la que lo amenazó. En ese asalto sustrajo un celular Xiaomi, 60.000 pesos en efectivo, varias cámaras de rueda y un desodorante. Tras esos episodios se realizaron allanamientos que dieron resultado negativo, hasta que finalmente este viernes lograron detenerlo.

Los policías de Robos y Hurtos, que trabajan bajo directivas de la UFI Delitos contra la Propiedad, empezaron a investigar los dos asaltos. Los testimonios de las víctimas y las grabaciones de las cámaras de seguridad permitieron individualizar al posible sospechoso y luego establecer que se trataba de Emiliano Rey.

Desde entonces comenzaron a buscar pistas y a realizar tareas de vigilancia en los lugares que frecuentaba. La investigación finalmente dio su fruto este viernes en la madrugada. Los policías tenían marcada una zona donde se movía y vieron a un sujeto que se parecía a él en una moto junto a otro hombre.

Los investigadores salieron a su cruce para identificarlos, pero los sospechosos emprendieron la fuga y se desató una persecución. La patrulla logró interceptarlos en calle Prolongación Belgrano, entre Hipólito Yrigoyen y Ruta 20, en Santa Lucía. El conductor logró escapar a pie; no así el acompañante, que fue detenido. Cuando constataron su identidad, confirmaron que se trataba de Emiliano Rey.