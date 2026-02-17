martes 17 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Vacaciones caras

Delincuentes se llevaron joyas de oro y "estrenan" TV nuevo tras desvalijar una casa en Santa Lucía

De acuerdo con la denuncia los autores del hecho sustrajeron varios objetos de valor mientras la dueña no estaba en el domicilio, entre los elementos, un electrodoméstico que aún estaba en su caja original.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un llamativo robo se registró en un domicilio en Santa Lucía. Delincuentes aprovecharon la ausencia de los dueños para desvalijar una vivienda y entre los objetos sustraídos no solo hubo alhajas y relojes, sino también un televisor que aún permanecía guardado en su caja original.

Lee además
doble robo a la empleada judicial en marquesado: detienen a dos sujetos, ¿quienes son?
Investigación

Doble robo a la empleada judicial en Marquesado: detienen a dos sujetos, ¿quiénes son?
El ahora recapturado es subido a un móvil policial.
Recapturado

Allanaron una casa en la "Cueva del Chancho" por un robo y detuvieron a un prófugo del penal

Según informaron fuentes de la Comisaría 5°, el hecho fue denunciado el 14 de febrero, alrededor de las 16:25. Hasta la sede policial se presentó el damnificado, quien relató que al dirigirse a la casa de su hermana -actualmente de vacaciones- descubrió que desconocidos habían ingresado tras violentar una ventana.

De acuerdo con la denuncia, los autores del ilícito sustrajeron alhajas de oro, dos relojes, un bolso, dos cámaras de seguridad y un dato que llamó particularmente la atención: un televisor sin uso, que se encontraba dentro de su respectiva caja.

El episodio ocurrió en una vivienda ubicada sobre avenida Libertador donde personal policial inició actuaciones para dar con los responsables. Se investiga si el robo fue cometido al azar o si los delincuentes contaban con información previa sobre la ausencia de la propietaria.

Temas
Seguí leyendo

Le pegaron un tiro en los genitales en un intento de robo en Chimbas

Le desvalijaron la casa a una empleada de la Justicia en Rivadavia

Lo atraparon robando en Capital y tuvo el tupé de enojarse con la policía que lo atrapó

Medianoche de terror en Rawson: lo encañonaron en una esquina y le robaron el celular

Rechazaron la prisión domiciliaria para un caucetero detenido por violar y corromper a su sobrina

"Me destrozaron el camión": el descargo de una conductora tras una "lluvia de piedras" en Carpintería

Dos tráfics volcaron cerca de la Difunta Correa: más de 20 heridos

Delincuentes fueron sorprendidos robando en una casa, huyeron y los atraparon en un descampado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
dos trafics volcaron cerca de la difunta correa: mas de 20 heridos
Atención

Dos tráfics volcaron cerca de la Difunta Correa: más de 20 heridos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El Paraje Difunta Correa y su hotel, en vacaciones de verano. video
Tiempo de Verano en SJ

Vacaciones en la Difunta Correa: del hotel al desayuno en familia, todos los precios

Impactante: una mujer volcó con su auto tras chocar contra una palmera
En 25 de Mayo

Impactante: una mujer volcó con su auto tras chocar contra una palmera

Un cabo y una agente de policía sufrieron el ataque de delincuentes en menos de dos días
En Chimbas y Rivadavia

Un cabo y una agente de policía sufrieron el ataque de delincuentes en menos de dos días

Fueron a disfrutar del carnaval en Carpintería y terminaron a los sillazos
Videos

Fueron a disfrutar del carnaval en Carpintería y terminaron a los sillazos

Dos tráfics volcaron cerca de la Difunta Correa: más de 20 heridos
Atención

Dos tráfics volcaron cerca de la Difunta Correa: más de 20 heridos

Te Puede Interesar

Rechazaron la prisión domiciliaria para un caucetero detenido por violar y corromper a su sobrina
Tío abusador

Rechazaron la prisión domiciliaria para un caucetero detenido por violar y corromper a su sobrina

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Paraje Difunta Correa y su hotel, en vacaciones de verano. video
Tiempo de Verano en SJ

Vacaciones en la Difunta Correa: del hotel al desayuno en familia, todos los precios

Delincuentes se llevaron joyas de oro y estrenan TV nuevo tras desvalijar una casa en Santa Lucía
Vacaciones caras

Delincuentes se llevaron joyas de oro y "estrenan" TV nuevo tras desvalijar una casa en Santa Lucía

La minería explicó más del 85% de las exportaciones de San Juan en 2025.
Atención

Minería en San Juan: el gobierno habilitó un registro clave para el transporte de minerales para productores, comerciantes e industriales

Activaron la construcción de megaobras eléctricas en Calingasta para resolver el dilema de los molestos cortes de luz
Por las quejas de los vecinos

Activaron la construcción de megaobras eléctricas en Calingasta para resolver el dilema de los molestos cortes de luz