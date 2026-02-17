Delincuentes se llevaron joyas de oro y "estrenan" TV nuevo tras desvalijar una casa en Santa Lucía

Un llamativo robo se registró en un domicilio en Santa Lucía . Delincuentes aprovecharon la ausencia de los dueños para desvalijar una vivienda y entre los objetos sustraídos no solo hubo alhajas y relojes, sino también un televisor que aún permanecía guardado en su caja original.

Según informaron fuentes de la Comisaría 5° , el hecho fue denunciado el 14 de febrero, alrededor de las 16:25. Hasta la sede policial se presentó el damnificado, quien relató que al dirigirse a la casa de su hermana -actualmente de vacaciones- descubrió que desconocidos habían ingresado tras violentar una ventana.

De acuerdo con la denuncia, los autores del ilícito sustrajeron alhajas de oro, dos relojes, un bolso, dos cámaras de seguridad y un dato que llamó particularmente la atención: un televisor sin uso, que se encontraba dentro de su respectiva caja.

El episodio ocurrió en una vivienda ubicada sobre avenida Libertador donde personal policial inició actuaciones para dar con los responsables. Se investiga si el robo fue cometido al azar o si los delincuentes contaban con información previa sobre la ausencia de la propietaria.