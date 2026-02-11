Allanaron una casa en la "Cueva del Chancho" por un robo y detuvieron a un prófugo del penal

Una comisión policial de la brigada de la UFI Delitos contra la Propiedad allanó este martes una vivienda de la llamada “Cueva del Chancho”, en busca de objetos robados de un domicilio en Concepción, y terminó deteniendo a un prófugo del penal. El sujeto se encontraba evadido del Servicio Penitenciario Provincial desde enero pasado.

El detenido fue identificado como Daniel Iván Salinas, un convicto que había sido declarado prófugo desde el 20 de enero último, luego de quebrantar los permisos de salidas transitorias. El operativo se dio en el marco de la investigación por un robo ocurrido el 5 de febrero, en una vivienda ubicada en la intersección de Pedro Echagüe y Maipú, en Capital. En ese hecho, desconocidos violentaron una ventana para ingresar al domicilio y apoderarse de electrodomésticos, joyas de plata y prendas de vestir.

Tras distintas tareas investigativas, bajo directivas del fiscal Cristian Catalano, personal policial de la brigada de la UFI Delitos contra la Propiedad, munido de mandato judicial, llevó adelante allanamientos en dos domicilios del departamento Chimbas, uno de ellos en el barrio San Ramón, conocido como “Cuevas del Chancho”.

Si bien en los procedimientos no se hallaron los efectos denunciados como sustraídos, los efectivos lograron la aprehensión de Salinas, quien cumplía condena por robo agravado por el uso de arma blanca en grado de tentativa, en concurso real con robo simple. Tras su detención, fue trasladado a la Comisaría 17ª, donde quedó alojado a la espera de que el juez de Ejecución Penal ordene su traslado al Servicio Penitenciario Provincial.