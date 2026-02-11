miércoles 11 de febrero 2026

Perspectivas

Marcha contra la reforma laboral en San Juan: la voz de dirigentes gremiales que participaron en la movilización

Autoridades de sindicatos concurrieron a la manifestación y compartieron su opinión sobre la iniciativa del Gobierno nacional. Consideraron que es un retroceso en derechos y que, si se aprueba, podría judicializarse.

Por Guillermo Alamino
En la marcha de la CGT y las CTA en San Juan participaron numerosos sindicatos que expresaron su rechazo a la reforma laboral propuesta por el Gobierno nacional y debatida este miércoles en el Senado de la Nación. A continuación, la voz de algunos dirigentes gremiales que estuvieron presente en la movilización.

Eduardo Cabello, secretario general de UOCRA y CGT San Juan: "Esta reforma laboral es nefasta y negativa; lejos de crear empleo, solo busca precarizar a los trabajadores y entregar sus derechos. Por eso nos movilizamos en todo el país: para defender las instituciones sindicales, que son el último refugio de defensa que les queda a los laburadores.

A los legisladores que voten en contra de la gente, les digo que es un motivo de conciencia: tendrán que mirar a la cara a los trabajadores y hacerse cargo de esa entrega. Si esta reforma se aprueba, no tengan ninguna duda de que la llevaremos a la justicia, tal como hemos hecho anteriormente para frenar estos atropellos".

Patricia Quiroga, secretaria general de UDAP: “Estamos en la calle manifestándonos porque, como gremios, rechazamos de forma contundente esta reforma; la multitud que nos acompaña es la prueba de ello. Que el gobierno sepa que no la tendrá fácil: aunque se apruebe en el Senado, la lucha no termina ahí. Los sindicatos vamos a continuar peleando en cada espacio que sea necesario”.

Sergio Sánchez, secretario general del Sindicato de Ceramistas: "Lo que el gobierno llama 'modernización' es, en realidad, un retroceso que impacta negativamente tanto a los trabajadores como a la actividad privada; es una situación de extrema gravedad general.

Los diputados deben estar a la altura y rechazar esto con su voto, porque el pueblo trabajador está exigiendo a gritos y con movilizaciones que se frene la reforma. Si se aprueba, seguiremos luchando; el trabajador siempre enfrenta fuerzas desiguales, por eso la clave es la unidad de dirigentes y trabajadores. Solo la unidad nos hará fuertes".

Edith Liquitay, secretaria gremial de ADICUS: "Esta no es una 'modernización', es un retroceso sobre derechos que costaron años conquistar. La movilización es un llamado de atención: ni el pueblo, ni los sindicatos vamos a dar un paso atrás. Los legisladores fueron votados para representar al pueblo, y estoy segura de que ningún sanjuanino los eligió para quedarse sin indemnización o sin licencias; si apoyan esto, el pueblo se los hará pagar cuando vuelvan a la provincia.

Los docentes ya somos el 'conejillo de indias' de este modelo: llevamos dos años sin paritarias nacionales y hemos perdido más del 110% de poder adquisitivo frente a la inflación. Eso es exactamente lo que le espera al resto de los trabajadores si esta reforma se impone".

Miguel Agüero, secretario general de UATRE en San Juan: "Rechazamos esta reforma porque busca una precarización laboral absoluta en todo el país. Para el sector rural es crítico: si se aprueba, perdemos el ámbito de discusión en la CNTA y cada trabajador quedará solo frente al empleador para discutir su salario.

Esto es volver al siglo XIX; es ignorar la historia de nuestros mártires rurales que entregaron su vida por un salario digno. Además, la reforma impactará gravemente en las obras sociales, un tema del que poco se habla. Si esto avanza, será por la traición de los gobernadores afines al gobierno nacional, pero nosotros seguiremos en la calle defendiendo lo que tanto nos costó conseguir".

Daniel Durán, secretario general de APUNSJ: "Esta reforma laboral borra de un plumazo casi 100 años de historia y conquistas logradas desde 1930. Solo garantiza menos costos para los empresarios, sin mejorar la precarización ni las condiciones de trabajo. Lo más preocupante es la complicidad de los gobernadores que mandan a sus legisladores a votar contra su propio pueblo.

Probablemente se apruebe, pero eso solo nos encontrará con más fuerza en las calles. Además, la ley es inconstitucional por su carácter regresivo, ya que viola el principio de progresividad de nuestra Constitución. Si sale, no tengan duda de que se va a judicializar".

