¿Un cometa en San Juan? Un vecino capturó un impactante fenómeno en el cielo capitalino

En el departamento Capital, un vecino registró mediante una foto a un cometa que pasó por el lugar. Una persona pudo tomar una foto del fenómeno que llamó la atención y lo compartió en redes sociales.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Un sanjuanino fue testigo de un momento único cuando un bólido iluminó el cielo. El objeto, que parecía una bola de fuego, quedó registrado en una imagen que no tardó en volverse viral.
En el departamento Capital, un vecino registró mediante una foto a un cometa que pasó por el lugar. Una persona pudo tomar una foto del fenómeno que llamó la atención y lo compartió en redes sociales.
En la fotografía se puede observar al objeto caer, como una bola de fuego que se dirige hacia la Tierra y deja una estela de humo en su camino.
El cometa pudo observarse en algunos lugares de la Capital, donde algunas personas pudieron visualizar a ese llamativo hecho astronómico, que impresionó a quienes pudieron verlo en el momento.
Especialistas señalan que este fenómeno corresponde generalmente a un meteoro de gran magnitud, conocido como bólido, el cual se desintegra al entrar en contacto con la atmósfera terrestre. Hasta el momento, las autoridades locales no han reportado daños ni hallazgos de material sólido, por lo que el evento quedó registrado únicamente a través de los testimonios visuales compartidos por los vecinos.