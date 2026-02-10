Paritarias docentes: AMET amenazó con realizar un paro en caso de no alcanzar un acuerdo salarial

AMET amenazó con realizar un paro el próximo 2 de marzo en caso de no alcanzar un acuerdo salarial en la reunión paritaria. Expresaron que se encuentran en estado de alerta y movilización. Esta decisión ocurre luego de la confirmación de la medida de fuerza que realizará UDAP el 2 de marzo, en reclamo de una recomposición de haberes.

“El plenario de delegados de AMET San Juan definió llevar una nueva propuesta a la próxima reunión paritaria que se realizará el jueves 12 de febrero”, empieza el comunicado compartido por el gremio de los docentes de escuelas técnicas.

Más adelante, continuaron y expresaron: “La misma consiste en el pedido de una importante recomposición salarial y aumento para los docentes, teniendo en cuenta los meses de diciembre, enero y febrero”.

De esta manera, confirmaron que tomarán medidas de fuerza en caso de no obtener una respuesta positiva. “AMET manifiesta que se encuentra en estado de alerta y movilización ya que, al no llegar a un acuerdo, no se iniciarán las clases el 2 de marzo”, finalizó.

UDAP confirmó un paro para el 2 de marzo

La Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) resolvió convocar a una huelga para el próximo 2 de marzo, lo que implicará el no inicio del ciclo lectivo en San Juan. La decisión fue tomada en un plenario de delegados y comunicada oficialmente este lunes, en el marco del conflicto salarial abierto tras el inicio de las negociaciones paritarias con el Gobierno provincial.

Desde el sindicato explicaron que la medida responde a la falta de acuerdo en la paritaria que comenzó la semana pasada, donde el Ejecutivo ofreció aumentos salariales en dos tramos (marzo y junio) y la revisión de algunos puntos reclamados previamente, aunque sin precisar montos concretos. Según trascendió, las cifras recién serían presentadas en una nueva reunión prevista para el próximo jueves; sin embargo, UDAP decidió avanzar con la convocatoria al paro de manera anticipada.