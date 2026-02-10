martes 10 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Educación

Paritarias docentes: AMET amenazó con realizar un paro en caso de no alcanzar un acuerdo salarial

El sindicato, que representa a los educadores de escuelas técnicas, busca una recomposición salarial que abarque los meses de diciembre, enero y febrero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Daniel Quiroga, secretario general de AMET.&nbsp;

Daniel Quiroga, secretario general de AMET. 

AMET amenazó con realizar un paro el próximo 2 de marzo en caso de no alcanzar un acuerdo salarial en la reunión paritaria. Expresaron que se encuentran en estado de alerta y movilización. Esta decisión ocurre luego de la confirmación de la medida de fuerza que realizará UDAP el 2 de marzo, en reclamo de una recomposición de haberes.

Lee además
la educacion a distancia redefine el futuro profesional
Espacio de marca

La educación a distancia redefine el futuro profesional
piden ayuda para juan antonio, un gatito herido con un rifle de aire comprimido en medano de oro
Rifa

Piden ayuda para Juan Antonio, un gatito herido con un rifle de aire comprimido en Médano de Oro

“El plenario de delegados de AMET San Juan definió llevar una nueva propuesta a la próxima reunión paritaria que se realizará el jueves 12 de febrero”, empieza el comunicado compartido por el gremio de los docentes de escuelas técnicas.

Más adelante, continuaron y expresaron: “La misma consiste en el pedido de una importante recomposición salarial y aumento para los docentes, teniendo en cuenta los meses de diciembre, enero y febrero”.

De esta manera, confirmaron que tomarán medidas de fuerza en caso de no obtener una respuesta positiva. “AMET manifiesta que se encuentra en estado de alerta y movilización ya que, al no llegar a un acuerdo, no se iniciarán las clases el 2 de marzo”, finalizó.

UDAP confirmó un paro para el 2 de marzo

La Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) resolvió convocar a una huelga para el próximo 2 de marzo, lo que implicará el no inicio del ciclo lectivo en San Juan. La decisión fue tomada en un plenario de delegados y comunicada oficialmente este lunes, en el marco del conflicto salarial abierto tras el inicio de las negociaciones paritarias con el Gobierno provincial.

Desde el sindicato explicaron que la medida responde a la falta de acuerdo en la paritaria que comenzó la semana pasada, donde el Ejecutivo ofreció aumentos salariales en dos tramos (marzo y junio) y la revisión de algunos puntos reclamados previamente, aunque sin precisar montos concretos. Según trascendió, las cifras recién serían presentadas en una nueva reunión prevista para el próximo jueves; sin embargo, UDAP decidió avanzar con la convocatoria al paro de manera anticipada.

Temas
Seguí leyendo

Laura Cámpora lidera en Suiza un equipo de investigación de nuevas vacunas y remedios oncológicos

¡Es igual! Fue a la Terminal de Ómnibus de San Juan y filmó a un hombre muy parecido a Freddie Mercury

Alerta en la Circunvalación: detectan un socavón y piden extremar la precaución al circular

Continúa el corte preventivo en la Ruta 141 y siguen los trabajos en otros importantes caminos en San Juan

Confirman paro y movilización de docentes universitarios en San Juan: ¿cuándo serán?

Entre sirenas y corridas: la noche de terror de un periodista sanjuanino para salvar a su pequeña hija

Cuenta regresiva para el nuevo sector de juegos del Parque Belgrano

El padre Rómulo Cámpora inició su misión en Nuestra Señora de Luján con un fuerte llamado a la unidad

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La Circunvalación de San Juan fue un desierto hasta que en 2005 el entonces gobernador José Luis Gioja la parquizó. Desde entonces requiere de un importante mantenimiento. 
Atención

Alerta en la Circunvalación: detectan un socavón y piden extremar la precaución al circular

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Mi gran guerrero: el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación
Dolor en las redes

"Mi gran guerrero": el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación

El periodista agradeció a la Policía (foto ilustrativa).
Testimonio

Entre sirenas y corridas: la noche de terror de un periodista sanjuanino para salvar a su pequeña hija

Esta es la imagen captada del incendio anterior.
Ataque incendiario

Otra vez lanzaron una bomba molotov y prendieron fuego a una casilla policial en Santa Lucía

Sergio Trigo y Víctor Menéndez
Videos impactantes

Incendios en Pocito: acusan a dos personas de provocar el fuego que arrasó casas, animales y cultivos

Compradores revisan un fardo de ropa importada que se vende por kilo en galpones de Mendoza, una modalidad que genera alerta en el comercio de San Juan.
Polémica en puerta

Ropa importada en fardos: alerta en el comercio sanjuanino por un negocio que crece en Mendoza

Te Puede Interesar

Poder Judicial de San Juan.
Tribunales

Todos los nombres de los nuevos designados en el Poder Judicial de San Juan

Por Natalia Caballero
El dramático relato de la familia de gitanos que perdió todo en un voraz incendio: De milagro están vivos
Siniestro

El dramático relato de la familia de gitanos que perdió todo en un voraz incendio: "De milagro están vivos"

Laura Cámpora lidera en Suiza un equipo de investigación de nuevas vacunas y remedios oncológicos
Sanjuaninos por el Mundo

Laura Cámpora lidera en Suiza un equipo de investigación de nuevas vacunas y remedios oncológicos

Piden ayuda para Juan Antonio, un gatito herido con un rifle de aire comprimido en Médano de Oro
Rifa

Piden ayuda para Juan Antonio, un gatito herido con un rifle de aire comprimido en Médano de Oro

Imagen ilustrativa
Presunta estafa

Una comerciante acusó a un empleado de estafarla y quedarse con $10.000.000 de las ventas