miércoles 11 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fiscalía General

Más cambios en el Ministerio Público y dos fueros revolucionados con la medida

Si bien Flagrancia fue la que generó polémica y provocó modificaciones estructurales la última vez, ahora fue otra unidad fiscal la que obligó un nuevo enroque. Los motivos que impulsaron la decisión de Guillermo Baigorrí y cómo fue recibida la novedad puertas adentro.

Por Luz Ochoa
image

Después del sacudón que se registró en las estructuras del Ministerio Público, con la decisión de Guillermo Baigorrí de cambiar de lugar a tres fiscales por las fallas que presentaba Flagrancia en su funcionamiento, una nueva modificación se conoció y afectó de lleno a dos fueros: el Sistema Mixto y la Fiscalía de Niñez Penal.

Lee además
baigorri retomo el camino de quattropani y aplico mano dura en flagrancia
Ministerio Público

Baigorrí retomó el camino de Quattropani y aplicó "mano dura" en Flagrancia
sacudon en el ministerio publico: una ufi provoco el golpe de timon y obligo cambios inesperados
Justicia

Sacudón en el Ministerio Público: una UFI provocó el golpe de timón y obligó cambios inesperados

Según pudo saber Tiempo de San Juan, la reforma entró en vigencia el viernes 6 de febrero junto a la medida que generó polémica la semana pasada. Sin embargo, no había trascendido hasta ahora. La misma constó en remover a la coordinadora de la Oficina Judicial Penal de Finalización de Causas del Sistema Mixto, Claudia Yanina Galante, y en su lugar colocar a las dos fiscales de Niñez y Adolescencia.

De esta manera, María Paula Carena y Liliana Marinero quedaron al frente del organismo rebautizado como Unidad Fiscal Única del Sistema Mixto. Sin dejar de lado sus obligaciones en la Justicia de Menores, en la que participan de todas las instancias de juzgamiento de los menores en conflicto con la ley, las funcionarias designadas deberán atender a los casos del viejo sistema que quedaron inconclusos.

La determinación que adoptó Baigorrí -según indicaron fuentes allegadas- se basó en una cuestión netamente práctica, ya que son las fiscales que asisten al Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia las que mantienen el contacto con la justicia vieja, fuera de lo que es el Sistema Acusatorio. Es por ello que en su resolución se refirió al "cabal conocimiento y praxis diaria en el Sistema Mixto".

Como consecuencia de la acción, Galante fue transferida a Flagrancia para reforzar el equipo de fiscales que tiene al frente -desde hace unos pocos días- a Francisco Micheltorena, ex coordinador de la UFI de Delitos Especiales y especialmente convocado a solucionar los conflictos en la justicia exprés.

Por otra parte, Carena, que mediante una disposición de Eduardo Quattropani había sido designada como fiscal auxiliar o de apoyo en Flagrancia, fue desafectada de tal obligación con el objetivo de quitar cargas y hacer posible la tarea de intervención en los casos de menores que delinquen y de finalización de las causas pendientes.

Aunque resultó sorpresiva, la medida de Baigorrí fue bien recibida puertas adentro, acorde manifestaron las fuentes. El cambio se produjo sólo en las figuras que encabezan las unidades fiscales, siendo el personal judicial administrativo el mismo para ambos fueros.

A modo de prestar organización en el inicio de este nuevo ciclo, el Fiscal General dispuso que los expedientes con numeración par quedarán a cargo de la Fiscalía de Niñez y Adolescencia N° 1, es decir, de Marinero; mientras que los de numeración impar serán resueltos por la Fiscalía de Niñez y Adolescencia N° 2, de Carena.

El ruido por los enroques dentro del Ministerio Público se registró hace exactamente una semana atrás. Además del cambio de Micheltorena, Roberto Ginsberg fue enviado a Delitos Especiales y Alberto Martínez al CAVIG. Todo se hizo para mejorar Flagrancia.

Si bien en ese momento se desconocía si respondía a conflictos en la organización de dicha UFI, fuentes cercanas a Baigorrí dejaron entrever las fricciones que existían dentro de Flagrancia. Hablaron de demoras innecesarias y de un desempeño inadecuado en el servicio de justicia.

Previamente, el Fiscal General había aplicado "mano dura" en Flagrancia, cuando mandó a los fiscales a trabajar los sábados, un hecho inédito para el fuero. Fuentes allegadas reconocieron que el funcionamiento durante un fin de semana siempre fue considerado “excepcional”, pero la orden fue directa y sin margen de interpretación. El mensaje resultó inequívoco: descomprimir audiencias, acelerar respuestas y mostrar un Ministerio Público activo, incluso fuera de los esquemas tradicionales.

Temas
Seguí leyendo

Axel Kicillof se sumó a la marcha contra la reforma laboral

Convicción Federal confirmó el voto contra la reforma laboral

Los discursos de los tres senadores sanjuaninos en el debate de la reforma laboral: entre recuerdos de la "década ganada" y críticas al kirchnerismo

Los salarios se seguirán cobrando a través de los bancos, y no de billeteras virtuales

Diputados: el Acuerdo Mercosur – UE tiene dictamen y se debatirá este jueves

La CGT y las dos CTA encabezaron la marcha en San Juan y calificaron a la reforma laboral como "una vuelta al siglo XIX"

Diputados: el oficialismo y aliados consiguieron el dictamen para el Régimen Penal Juvenil

Una fundación libertaria sostuvo que los juicios laborales por accidentes se multiplicaron por 44 desde el 2003

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
santa fe: pullaro reconocio como justo el reclamo policial y anuncio un fuerte aumento de salarios
Conflicto

Santa Fe: Pullaro reconoció como "justo" el reclamo policial y anunció un fuerte aumento de salarios

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en Marquesado
Ensañamiento

Robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en Marquesado

El caso es investigado por personal de UFI ANIVI.
UFI ANIVI

Investigan abusos a una menor en la provincia: la madre obligaba a su hija a tener relaciones con su pareja

Se hizo pasar por el Pequeño J, amenazó con descuartizar empleadas de Naturgy y le prohibieron llamar al 0800
Justicia

Se hizo pasar por el "Pequeño J", amenazó con descuartizar empleadas de Naturgy y le prohibieron llamar al 0800

Le disparó a su propio nieto y ahora está prófugo: le secuestraron armas, cocaína y casi $2,7millones
En Rawson

Le disparó a su propio nieto y ahora está prófugo: le secuestraron armas, cocaína y casi $2,7millones

Auditorio Juan Victoria: cuáles son las cinco empresas que pelean por quedarse con la histórica remodelación
Licitación

Auditorio Juan Victoria: cuáles son las cinco empresas que pelean por quedarse con la histórica remodelación

Te Puede Interesar

Más cambios en el Ministerio Público y dos fueros revolucionados con la medida
Fiscalía General

Más cambios en el Ministerio Público y dos fueros revolucionados con la medida

Por Luz Ochoa
Fernández y Vargas Arizu (a la derecha de la foto) encabezaron el encuentro con la Cámara Argentina del Mosto en medio de la discusión por los precios de la uva.
Reunión clave en San Juan

Ministros cuyanos y mosteras, cara a cara por los precios en una cosecha con menos uva

El ahora recapturado es subido a un móvil policial.
Recapturado

Allanaron una casa en la "Cueva del Chancho" por un robo y detuvieron a un prófugo del penal

Marihuana y cocaína encabezan el ranking de sustancias ilegales de consumo en San Juan, seguidas de cerca por las apuestas digitales
Consumos problemáticos

Marihuana y cocaína encabezan el ranking de sustancias ilegales de consumo en San Juan, seguidas de cerca por las apuestas digitales

La CGT y las dos CTA encabezaron la marcha en San Juan y calificaron a la reforma laboral como una vuelta al siglo XIX
Protesta

La CGT y las dos CTA encabezaron la marcha en San Juan y calificaron a la reforma laboral como "una vuelta al siglo XIX"