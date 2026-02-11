La CGT y las dos CTA encabezaron la marcha en San Juan y calificaron a la reforma laboral como "una vuelta al siglo XIX"

La Confederación Argentina del Trabajo (CGT) y las dos CTA encabezaron la marcha en contra de la reforma laboral propuesta por el Gobierno de Javier Milei. Este miércoles se inició la movilización desde la sede central de la entidad en avenida España hasta la Plaza 25 de Mayo, donde unas 3.000 personas se concentraron en las escalinatas de la Catedral para la lectura del documento oficial. El encargado de leerlo fue el secretario general de Apunsj, Daniel Durán, quien calificó a la modificación como " volver al siglo XIX". Además, se hicieron presentes referentes de la política sanjuanina que han cuestionado la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo.

La manifestación comenzó desde la sede central de la CGT. Allí se convocaron los sindicatos que participaron de las protestas, cuya columna estuvo encabezada por la CGT y las CTA. Desde ahí, se dirigieron hasta la avenida Ignacio de la Roza, avanzaron hasta calle Mendoza y dieron la vuelta completa en la Plaza 25 de Mayo para culminar con un acto en las escalinatas de la Iglesia Catedral.

Bombos, pirotecnia y enormes banderas con los símbolos y nombres de los sindicatos se podían observar en el centro sanjuanino. Había un ambiente efervescente por el debate de la reforma laboral que definirá el futuro de los trabajadores y también el sindicalismo argentino. Estaban en la marcha la UOCRA, Luz y Fuerza, UATRE, AMET, UDAP, ADICUS, SIDUNJS, STOTAC, la UTA, entre otros. Al finalizar la jornada, hubo lectura del documento acordado por la CGT y las CTAs por parte del secretario de APUNSJ, Daniel Durán. “Este proyecto es claro, busca beneficiar a los grandes empresarios y desproteger al pueblo trabajador. El Gobierno nacional intenta disfrazar la reforma laboral bajo la palabra modernización. Pero si algo queda claro al leer el proyecto es que no se trata de una modernización. Una modernización no implica quitar derechos adquiridos ni debilitar derechos colectivos e individuales”, dijo.

“Una modernización tampoco implica vulnerar la Constitución nacional, avanzar contra trabajadores ni quitar fondos a las provincias destinados a la obra pública, a la educación, a las jubilaciones, para los docentes, a la policía y a la sociedad en general. Esto no es modernización, esto es precarización, es volver al siglo XIX”, continuó Durán, mientras era aplaudido por los presentes.

Desde las centrales obreras advirtieron que la iniciativa tendrá un impacto directo y negativo en el empleo y en la capacidad de las provincias para financiar áreas críticas como la obra pública, la educación, las jubilaciones docentes y la seguridad. “Responsabilizamos políticamente al Gobierno de San Juan, a sus legisladores nacionales y a sus socios de La Libertad Avanza por las consecuencias sociales y laborales que hoy atraviesan nuestra provincia y por las que atravesará si leyes como estas son aprobadas”, sostuvieron.

Para finalizar, el texto culminó con una revalorización de la tarea de los obreros del país. “Los trabajadores no somos variables de ajuste, somos quienes sostenemos la producción, los servicios y la vida cotidiana de la provincia. Somos quienes la construimos y la hacemos crecer”, concluyeron.