miércoles 11 de febrero 2026

Reunión clave en San Juan

Ministros cuyanos y mosteras, cara a cara por los precios en una cosecha con menos uva

Funcionarios de San Juan y Mendoza se reunieron con la Cámara Argentina del Mosto en medio de la incertidumbre por los precios al viñatero. ¿Menos uva que lo que dice el INV?

Por Elizabeth Pérez
Fernández y Vargas Arizu (a la derecha de la foto) encabezaron el encuentro con la Cámara Argentina del Mosto en medio de la discusión por los precios de la uva.

Este miércoles, San Juan fue escenario de un encuentro clave entre los ministros de Producción de San Juan y Mendoza y los referentes de la Cámara Argentina del Mosto, en un contexto marcado por la falta de definiciones sobre los precios de la uva y por proyecciones que anticipan una cosecha menor a la estimada por el INV.

El ministro sanjuanino Gustavo Fernández y su par mendocino Rodolfo Vargas Arizu, acompañados por sus secretarios de Agricultura, analizaron junto a los industriales la situación internacional del mosto, el comportamiento de los mercados y las perspectivas comerciales para la temporada.

image

El tironeo por los precios de la uva

Sin embargo, el punto más sensible del encuentro fue el precio que recibirá el viñatero por el kilo de uva. Los empresarios bodegueros confirmaron que están recibiendo uva y otorgando anticipos, aunque señalaron que aún no pueden fijar precio porque no cerraron sus contratos de exportación.

El problema es esa indefinición mantiene en vilo al sector productivo en plena cosecha y días atrás el ministro Fernández dijo a Tiempo de San Juan que el precio que se está barajando es bajo y deberían pagar más.

En esta reunión se tocó el mismo tema: desde los gobiernos provinciales remarcaron que el contexto internacional no muestra un deterioro significativo que justifique valores tan bajos, y pidieron darle mayor previsibilidad al viñatero, especialmente en un año donde los costos siguen presionando sobre la rentabilidad.

Los mosteros respondieron que no pueden fijar precios aun hasta tanto no cierren sus contratos internacionales de venta de mosto. Por ese motivo, ambas provincias acordaron continuar el diálogo en Mendoza en los próximos días, sumando a más actores de la cadena vitivinícola para avanzar en alternativas que aporten certezas tanto en materia de precio como de financiamiento.

Un volumen que podría achicarse

Además del debate por el precio, los ministros pusieron bajo análisis las cifras de producción difundidas por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Si bien el organismo proyectó una caída del 9% en Mendoza y una suba del 3% en San Juan, llamó la atención que los ministros estiman que el volumen final de la cosecha 2026 resulte menor al informado.

El motivo: los cálculos oficiales se realizaron antes de algunos eventos climáticos que podrían impactar en el rendimiento de los viñedos. Las microheladas detectadas de manera tardía y los episodios de granizo y humedad en determinadas zonas con mayor incidencia en uvas blancas, creen que van a producir mermas adicionales.

De confirmarse esa tendencia, el mercado podría enfrentar un escenario de menor disponibilidad de materia prima, un factor que históricamente influye en la formación de precios más altos para el viñatero debido a una oferta más baja.

Financiamiento y agenda regional

En paralelo, los ministros repasaron las herramientas financieras activas para acompañar la cosecha y no desamparar al viñatero. San Juan canaliza asistencia a través de la Agencia Calidad San Juan y el Banco San Juan, mientras que Mendoza lo hace mediante el Fondo de Transformación y Crecimiento y el Banco Nación. Pero un dato llamativo es que se informó que se están evaluando nuevos instrumentos para reforzar el apoyo al sector, aunque no dieron pistas sobre los mismos.

Tal como informó Tiempo de San Juan, Vargas Arizu llego a San Juan para participar en la Mesa Consultiva Regional del SENASA, que sesionó en la provincia con autoridades nacionales y referentes productivos de Cuyo. Allí se abordaron temas vinculados a sanidad agropecuaria y calidad alimentaria, y se confirmó para San Juan la habilitación para volver a empacar uva en fresco en el parral.

Tras ese encuentro es que se dieron las reuniones clave acerca de la compleja y desafiante vendimia 2026. Con la cosecha en marcha y el volumen aún bajo revisión, la discusión por el precio del mosto vuelve a ubicarse en el centro de la escena y pone en tensión a toda la cadena vitivinícola.

