Pedernal, entre cabañas y domos: sus alojamientos y precios

A sólo una hora y media de la Capital sanjuanina y con un agradable microclima, Pedernal se posiciona como una escapada ideal para el verano y para cualquier momento del año. La localidad del departamento Sarmiento combina cercanía, paisajes serranos y una oferta turística diversa, que incluye cabañas tradicionales, camping y propuestas de glamping, con servicios pensados para el descanso.

“La ventaja de Pedernal es que está cerca, entonces la gente puede venir por el día o quedarse uno o dos días”, explicó a Tiempo de San Juan Jorge Gómez, dueño de Cabañas San Jorge. Según detalló, actualmente hay unas 30 cabañas de distintos propietarios, que en conjunto ofrecen alrededor de 130 plazas, que reciben visitantes tanto de San Juan como de otras provincias.

La mayoría de los complejos cuenta con servicios como camping, pileta y servicio de blanco. En temporada de verano, los valores de las cabañas rondan entre los $45.000 y los $85.000 por día, para cinco personas. Desde el sector recomiendan realizar reservas previas, ya que la demanda aumenta los fines de semana.

Para facilitar el contacto, los prestadores están nucleados en la página “Alma de Pedernal” a la que se puede acceder a través de Facebook e Instagram, donde se pueden encontrar teléfonos y contactos de cada alojamiento.

Además del descanso, Pedernal se destaca por la variedad de actividades disponibles durante todo el año. En verano, su microclima permite disfrutar de tardes y noches frescas; en otoño y primavera, las temperaturas son templadas; y en invierno, incluso es posible encontrar nieve. A esto se suman excursiones organizadas, como el recorrido de las Siete Cascadas y distintos circuitos de trekking por los cerros, con guías locales.

Descansar mirando el cielo

Otra de las propuestas que gana protagonismo es el glamping. Osvaldo Invernizzi, responsable de El Rancho del Tata Lito – Ecodomo San Juan, explicó que la idea surgió para combinar la experiencia de acampar con mayor confort. El complejo funciona como un hotel, con atención las 24 horas, desayuno incluido y la posibilidad de contratar media pensión o pensión completa, con comidas acompañadas por vinos de altura producidos en la localidad.

El establecimiento cuenta con domos totalmente equipados, cada uno con baño propio. El domo con vista a la montaña tiene un valor de $85.000 por noche, mientras que el restante cuesta $75.000. Para familias con niños, también ofrecen la posibilidad de acampar dentro del predio, con alquiler de bolsas de dormir y colchonetas, a precios similares a los de un camping tradicional. El complejo permanece abierto hasta mediados de mayo y retoma su actividad en primavera.

Las reservas para esta propuesta se realizan a través de Instagram o la página web “El Rancho del Tata Lito”, donde se encuentra el contacto de WhatsApp.

