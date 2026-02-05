jueves 5 de febrero 2026

Tiempo de verano en San Juan

Un paraíso con 7 cascaditas, senderos increíbles y vinos únicos, a una hora y monedas de la Plaza 25

El Valle de Pedernal es sin dudas una gran elección para una escapada familiar, con amigos o en pareja. La calidez de su clima y la cordialidad de su gente redondean un combo imperdible

Por Jorge Balmaceda Bucci
WhatsApp Image 2026-02-03 at 08.24.23

Si uno se aleja apenas 95 kilómetros de la Plaza 25 de Mayo, dejando atrás el bullicio y la rutina del Gran San Juan, se encuentra con una joya escondida en el departamento Sarmiento: el Valle de Pedernal. Es un destino que parece jugar con las reglas del tiempo y el clima, ofreciendo una desconexión total en poco más de una hora de viaje.

WhatsApp Image 2026-02-03 at 08.24.24

Pedernal es toda una experiencia desde lo visual, pero también desde lo térmico. El valle goza de un microclima ideal para quienes buscan refugio del agobiante calor sanjuanino. Durante el día, el sol brilla con fuerza e invita a explorar, pero tiene una particularidad que los visitantes habituales ya conocen de memoria: apenas el sol se oculta tras los cerros, el aire refresca de golpe. En este rincón, la campera es un accesorio inevitable y necesario para disfrutar de las noches estrelladas sin sobresaltos.

El tesoro del río: El circuito de las 7 Cascadas

Más allá de la hospitalidad y cordialidad de su gente, el gran imán de la zona es, sin dudas, el circuito de las 7 Cascadas. Ubicado en el curso del río Pedernal, este recorrido es un espectáculo natural que se alimenta principalmente de surgentes. Si bien el caudal es constante, suele mostrar su cara más imponente -y en la que más cuidado hay que llevar- cuando las lluvias veraniegas bendicen la zona.

Es una experiencia ideal para compartir en familia, aunque no se debe tomar a la ligera: para preservar el entorno y garantizar la seguridad, el acceso debe hacerse siempre con un guía autorizado y es fundamental llevar zapatillas con buen agarre, protección solar de alto espectro y abundante agua para hidratarse durante la caminata.

Embed - Las 7 Cascadas de Pedernal

Aventura a medida: Senderos para todos

WhatsApp Image 2026-02-03 at 08.24.27

Para los amantes del movimiento, Pedernal es reconocido por su impresionante red de senderos de trekking. Aquí, la montaña se adapta al visitante y no al revés. Los caminos están perfectamente calificados según su grado de dificultad. Hay algunos que son ideales para paseos recreativos, donde niños y personas que solo buscan contemplar el paisaje sin mayores esfuerzos físicos se lo pasarán muy bien.

WhatsApp Image 2026-02-03 at 08.24.28

Y también hay otros que presentan mayores desafíos técnicos, es decir que están diseñados para quienes poseen una condición física entrenada y buscan poner a prueba su resistencia en el terreno pedregoso. Contactar con la dirección de Turismo y Cultura de Sarmiento es el mejor camino para conocer cada uno de estas rutas de trekking.

El oasis del Malbec y la pureza del suelo

Pero Pedernal también es tierra de vinos excepcionales. Las condiciones del valle son envidiables: la altura proporciona una amplitud térmica que permite una maduración lenta y equilibrada de la uva, mientras que los suelos calcáreos aportan una mineralidad difícil de encontrar en otras latitudes. El resultado son Malbecs -por excelencia, pero también hay otros varietales- únicos en el mundo, premiados y buscados por los paladares más exigentes en distintas latitudes.

WhatsApp Image 2026-02-05 at 09.02.59

Un ejemplo perfecto de esta comunión entre el hombre y la tierra es la Finca Los Guindos. En este rincón sarmientino, la historia local se entrelaza con una biodiversidad asombrosa. Es aquí donde el visitante puede descubrir a los protagonistas más curiosos de la fauna local: una especie de bagre y de cangrejo de agua dulce que son exclusivos de esta zona. Verlos es un recordatorio de la pureza y el aislamiento que ha mantenido a Pedernal como un ecosistema virgen y fascinante.

WhatsApp Image 2026-02-03 at 08.24.41

Además, en este lugar asoma gustosamente Aires de Pedernal, una propuesta que permite disfrutar de una copa de vino acompañado de una entraña a la parrilla salpicada por una salsita indescriptiblemente deliciosa.

Embed - Tiempo de San Juan pasó por Finca Los Guindos

Temas
