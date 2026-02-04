miércoles 4 de febrero 2026

En las redes

Habló el policía que sufrió la amputación de un pie tras un choque en Capital: qué dijo

Este miércoles, Facundo Ávila se manifestó públicamente tras la operación y agradeció las muestras de apoyo recibidas. Su familia pidió respeto por la situación que atraviesa el integrante de la fuerza de seguridad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
“Muchas gracias por tantos mensajes de cariño y apoyo. Gracias a la familia, amigos y a la familia policial”, escribió el efectivo, quien también manifestó que recibió numerosos mensajes de respaldo incondicional, en medio del proceso de recuperación que atraviesa tras el grave incidente.

image

En las últimas horas, también se expresó la hermana del policía, quien pidió respeto ante la situación que atraviesa la familia. “Mi hermano no hacía más que cumplir con su trabajo al servicio de toda la sociedad, y su vida le cambió para siempre. Respeto, no pedimos más, solo respeto. Hay una familia, hermanos, pero sobre todo una madre, destruidos por todo lo ocurrido”, expresó. Además, agradeció a quienes acompañan con mensajes y gestos de solidaridad.

image

El hecho ocurrió en la mañana del martes en la intersección de avenida Rioja y calle Cereceto, cuando Ávila, de 27 años y perteneciente a la Unidad Operativa General Acha, circulaba en motocicleta y, por motivos que aún se investigan, colisionó contra un colectivo de la Red Tulum. Como consecuencia del impacto, sufrió lesiones de extrema gravedad en una de sus piernas y debió ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Rawson, donde los médicos confirmaron la amputación de la extremidad afectada.

El siniestro es investigado por la Justicia bajo la carátula de lesiones culposas graves. El colectivo era conducido por Rodolfo Andrés Zavaleta, de 42 años, mientras que la causa quedó a cargo del fiscal Iván Grassi, en carácter de subrogante del fiscal Nicolás Schiattino. En el lugar trabajó personal de Comisaría Segunda, Policía Científica y otras dependencias, que realizaron las pericias correspondientes.

image

Según informaron fuentes oficiales, el test de alcoholemia practicado al conductor del colectivo dio negativo, mientras que el arma reglamentaria del efectivo fue secuestrada conforme a los protocolos vigentes. Ambos vehículos fueron trasladados a la dependencia policial para la elaboración de los informes técnicos que permitirán determinar las circunstancias del choque.

