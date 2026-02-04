Lo detuvieron por una moto robada y municiones y ahora le encontraron un arma y mucha marihuana

Este miércoles se complicó aún más la situación judicial de Alexander Raúl Maza Borquez , quien había sido detenido el pasado fin de semana tras una frenética persecución en el interior del barrio Sierras de Marquesado , en Rivadavia . En aquel procedimiento se logró recuperar una motocicleta robada cerca del Servicio Penitenciario Provincial y se secuestró una importante cantidad de municiones.

Ahora, tras la disposición de dos allanamientos realizados en el mismo barrio, el personal policial logró incautar armas de fuego, más municiones, un chaleco antibalas táctico y plantas de marihuana, lo que agravó aún más su situación procesal.

Durante los procedimientos se secuestró un revólver calibre 22 marca Bagual, 87 cartuchos calibre 22, un revólver calibre 32 marca Pasper, un cartucho calibre 32, ocho cartuchos calibre 16, un chaleco táctico policial de color negro y un total de 22 plantas de marihuana. En el otro domicilio allanado, donde se produjo la detención de Maza Borquez, se incautaron dos plantas de marihuana más.

Todo el material secuestrado fue trasladado a Comisaría 38ª. En relación al hallazgo de las plantas de marihuana, tomó intervención la Justicia Federal, con participación de personal de la División Drogas Ilegales de la Policía de San Juan.

Cabe recordar que la detención del sujeto se produjo el 28 de enero, cuando efectivos de una brigada realizaban recorridas preventivas por el interior del barrio Sierras de Marquesado. En ese contexto, observaron a un hombre circulando en una motocicleta negra de 150 cc, cuyas características coincidían con un rodado sustraído días antes en inmediaciones del penal.

Al intentar identificarlo, los uniformados se presentaron como tales y le solicitaron que detuviera la marcha. El conductor aparentó obedecer la orden, pero cuando el móvil policial se detuvo, se dio a la fuga e ingresó con la motocicleta al interior de un domicilio del barrio.

Durante la huida, el sospechoso abandonó la motocicleta y, a pocos metros, descartó un bolso que contenía una gran cantidad de municiones: 47 cartuchos calibre 16, cinco calibre .38, 15 calibre .325 Winchester Largo, cinco calibre .326 Winchester Corto, un cartucho calibre 9 mm y uno calibre .22.

Finalmente, el personal actuante logró la aprehensión del sujeto, identificado como Alexander Raúl Maza Borquez, de 20 años, domiciliado en el barrio Sierras de Marquesado, sector 3. Al verificar el rodado, se constató que se trataba de una Motomel Serie 2, con pedido de secuestro vigente, denunciada el 28 de enero en Comisaría 30ª, con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Tras lo ocurrido, se dio intervención a la Unidad de Apoyo Técnico (UAT) y la causa quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad. En ese momento, Flagrancia no intervino, ya que durante la aprehensión inicial no se le hallaron armas de fuego.