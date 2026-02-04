miércoles 4 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Nuevos allanamientos:

Lo detuvieron por una moto robada y municiones y ahora le encontraron un arma y mucha marihuana

La situación judicial de Alexander Raúl Maza Borquez se agravó tras dos nuevos procedimientos en domicilios en el barrio Sierras de Marquesado. Además de la moto robada y las municiones secuestradas durante su detención, la Policía halló nuevos elementos que pueden ser usados en su conta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este miércoles se complicó aún más la situación judicial de Alexander Raúl Maza Borquez, quien había sido detenido el pasado fin de semana tras una frenética persecución en el interior del barrio Sierras de Marquesado, en Rivadavia. En aquel procedimiento se logró recuperar una motocicleta robada cerca del Servicio Penitenciario Provincial y se secuestró una importante cantidad de municiones.

Lee además
revuelo en la terminal por un detenido: la policia se sorprendio al revisar su mochila
Atención

Revuelo en la Terminal por un detenido: la policía se sorprendió al revisar su mochila
te voy a meter un corchazo: amenazo con un arma al novio de su ex y termino condenado
Quedó libre

"Te voy a meter un corchazo": amenazó con un arma al novio de su ex y terminó condenado

Ahora, tras la disposición de dos allanamientos realizados en el mismo barrio, el personal policial logró incautar armas de fuego, más municiones, un chaleco antibalas táctico y plantas de marihuana, lo que agravó aún más su situación procesal.

image

Durante los procedimientos se secuestró un revólver calibre 22 marca Bagual, 87 cartuchos calibre 22, un revólver calibre 32 marca Pasper, un cartucho calibre 32, ocho cartuchos calibre 16, un chaleco táctico policial de color negro y un total de 22 plantas de marihuana. En el otro domicilio allanado, donde se produjo la detención de Maza Borquez, se incautaron dos plantas de marihuana más.

Todo el material secuestrado fue trasladado a Comisaría 38ª. En relación al hallazgo de las plantas de marihuana, tomó intervención la Justicia Federal, con participación de personal de la División Drogas Ilegales de la Policía de San Juan.

Cabe recordar que la detención del sujeto se produjo el 28 de enero, cuando efectivos de una brigada realizaban recorridas preventivas por el interior del barrio Sierras de Marquesado. En ese contexto, observaron a un hombre circulando en una motocicleta negra de 150 cc, cuyas características coincidían con un rodado sustraído días antes en inmediaciones del penal.

image

Al intentar identificarlo, los uniformados se presentaron como tales y le solicitaron que detuviera la marcha. El conductor aparentó obedecer la orden, pero cuando el móvil policial se detuvo, se dio a la fuga e ingresó con la motocicleta al interior de un domicilio del barrio.

Durante la huida, el sospechoso abandonó la motocicleta y, a pocos metros, descartó un bolso que contenía una gran cantidad de municiones: 47 cartuchos calibre 16, cinco calibre .38, 15 calibre .325 Winchester Largo, cinco calibre .326 Winchester Corto, un cartucho calibre 9 mm y uno calibre .22.

Finalmente, el personal actuante logró la aprehensión del sujeto, identificado como Alexander Raúl Maza Borquez, de 20 años, domiciliado en el barrio Sierras de Marquesado, sector 3. Al verificar el rodado, se constató que se trataba de una Motomel Serie 2, con pedido de secuestro vigente, denunciada el 28 de enero en Comisaría 30ª, con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Tras lo ocurrido, se dio intervención a la Unidad de Apoyo Técnico (UAT) y la causa quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad. En ese momento, Flagrancia no intervino, ya que durante la aprehensión inicial no se le hallaron armas de fuego.

Temas
Seguí leyendo

Intento de femicidio en Santa Lucía: el ataque fue por celos y delante de uno de los hijos en común con la víctima

Las imágenes de los 26 cardenales amarillos que fueron rescatados en San Juan

Impugnaron la condena contra la médica acusada de causar la muerte de un bebé en un parto

Le amputaron un pie al joven policía que chocó en moto contra un colectivo en Capital

Cura Walter Bustos: la Corte sanjuanina confirmó la pena de 10 años y la defensa presentó un recurso en la Corte Suprema

Casos en Rawson y Chimbas: dos ladrones detenidos por insólitos robos

Tentativa de femicidio en Santa Lucía: al sospechoso lo atraparon durmiendo en el fondo de una casa ajena

Un conductor detuvo su vehículo en la calle Cipolletti y fue asaltado por dos ladrones

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
le amputaron un pie al joven policia que choco en moto contra un colectivo en capital
Conmoción

Le amputaron un pie al joven policía que chocó en moto contra un colectivo en Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Dos policías de la División Criminalística toman huellas y rastros dentro del negocio donde se produjo el robo. Fotos de TIEMPO DE SAN JUAN. video
Robo millonario

Golpe boquetero: robaron 300 pares de zapatillas y vaciaron una tienda del centro de Villa Krause

Quién era el joven que murió tras descompensarse en una finca en Caucete
Dolor en las redes

Quién era el joven que murió tras descompensarse en una finca en Caucete

Piden cadena de oración para el policía sanjuanino que chocó con un colectivo
Grave accidente

Piden cadena de oración para el policía sanjuanino que chocó con un colectivo

El robo ocurrió en la zona del barrio Del Bono Green.
Robo en vivienda

Una joven se fue de viaje y, a su regreso, descubrió que casi vaciaron su casa en Rivadavia

San Juan bajo un cielo cambiante: calor, tormentas aisladas y una jornada para estar atentos
Clima

San Juan bajo un cielo cambiante: calor, tormentas aisladas y una jornada para estar atentos

Te Puede Interesar

Sacudón en el Ministerio Público: una UFI provocó el golpe de timón y obligó cambios inesperados
Justicia

Sacudón en el Ministerio Público: una UFI provocó el golpe de timón y obligó cambios inesperados

Por Luz Ochoa
Viñateros sanjuaninos alertaron al gobierno que, si no hay apoyo estatal, la cosecha podría verse seriamente afectada.
Con la vendimia encima

Para salvar la cosecha de uva: qué piden los viñateros sanjuaninos al gobierno

Ya se sabe cuándo volverá a funcionar el boleto escolar y docente gratuito en San Juan
Red Tulum

Ya se sabe cuándo volverá a funcionar el boleto escolar y docente gratuito en San Juan

Tensión en Casa Rosada: un policía federal armado se esposó a las rejas y denunció irregularidades en la fuerza
Protesta

Tensión en Casa Rosada: un policía federal armado se esposó a las rejas y denunció irregularidades en la fuerza

Intento de femicidio en Santa Lucía: el ataque fue por celos y delante de uno de los hijos en común con la víctima
Detalles reveladores

Intento de femicidio en Santa Lucía: el ataque fue por celos y delante de uno de los hijos en común con la víctima