domingo 1 de febrero 2026

Importante procedimiento

Hallan la moto robada en el penal de Chimbas y capturan a un hombre con gran cantidad de municiones

El robo del rodado fue el pasado 28 de enero. La detención fue en el interior del barrio Sierras de Marquesado, en Rivadavia, en horas de la siesta de este sábado. El procedimiento lo realizó la Brigada Oeste.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-02-01 at 00.44.45 (1)

Un importante procedimiento policial se concretó este sábado por la tarde en el departamento Rivadavia, donde personal de la Brigada de Investigaciones Oeste recuperó una motocicleta que había sido robada días atrás en inmediaciones del Servicio Penitenciario Provincial, en Chimbas, y aprehender a un joven que transportaba una importante cantidad de municiones de distintos calibres.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 15:30 horas, cuando efectivos de la brigada realizaban recorridas por el interior del barrio Sierras de Marquesado. En ese contexto, los uniformados observaron a un sujeto de sexo masculino circulando a bordo de una motocicleta negra de 150 cc, cuyas características coincidían con un rodado sustraído días atrás en la zona del penal.

WhatsApp Image 2026-02-01 at 00.44.46

Al intentar identificarlo, los policías se presentaron como tales y le solicitaron que detuviera la marcha. El conductor aparentó acatar la orden, pero cuando el móvil policial frenó, se dio a la fuga e ingresó con la motocicleta al interior de un domicilio del barrio.

En medio de la huida, el sospechoso descartó la motocicleta y, a pocos metros, arrojó un bolso. Al ser revisado, el mismo contenía una gran cantidad de municiones: 47 cartuchos calibre 16, cinco calibre .38, 15 calibre .325 Winchester Largo, cinco calibre .326 Winchester Corto, un cartucho calibre 9 mm y uno calibre .22.

WhatsApp Image 2026-02-01 at 00.44.45

Finalmente, el personal actuante logró la aprehensión del sujeto, quien fue identificado como Alexander Raúl Maza Borquez, de 20 años, con domicilio en el barrio Sierras de Marquesado, sector 3. Al verificar el rodado, se constató que se trataba de una motocicleta Motomel Serie 2, con pedido de secuestro vigente por una denuncia radicada el 28 de enero en Comisaría 30, con intervención de la UFI Delitos Contra la Propiedad.

Tras lo sucedido, se dio intervención a la Unidad de Apoyo Técnico (UAT) y luego la causa quedó en manos de UFI Delitos Contra la Propiedad. Tanto la moto como las municiones quedaron secuestradas y a disposición de la Justicia. Flagrancia no actuó ya que a Maza Borquez no le encontraron armas de fuego.

WhatsApp Image 2026-02-01 at 00.44.46 (1)
WhatsApp Image 2026-02-01 at 00.44.47
