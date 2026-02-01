Actualización: las rutas intransitables y los caminos alternativos para circular por San Juan

Las lluvias intensas registradas durante las últimas horas en San Juan dejaron un escenario complejo en la red vial, con un corredor nacional completamente interrumpido y varios caminos provinciales afectados. Según el informe de Vialidad Nacional emitido a las 8:45 de este domingo, la Ruta Nacional 141, en el tramo Caucete–Chepes (La Rioja), permanece con corte total, sin posibilidad de circulación por las condiciones de seguridad vial extremadamente comprometidas.

Desde el organismo informaron que no se permite el ingreso bajo ningún concepto y que personal técnico trabaja en el sector para evaluar daños. Como alternativa, quienes deban viajar hacia o desde Valle Fértil deben hacerlo por la Ruta Nacional 150. Solo en casos excepcionales y debidamente justificados, con coordinación de Vialidad Nacional, Gendarmería y Policía de San Juan, podría autorizarse el paso a residentes de zonas cercanas.

Rutas nacionales: transitables con precaución

En el resto de la red vial nacional, la circulación es posible, aunque con restricciones y advertencias. La Ruta Nacional 40, tanto en el tramo San Juan–Jáchal como entre Huaco y el límite con La Rioja, se encuentra transitable con máxima precaución por la presencia de badenes con arrastre, especialmente en las zonas de Talacasto y Villicum.

La Ruta Nacional 150 entre Jáchal y Rodeo está habilitada con precaución, mientras que el tramo Huaco–Ischigualasto permanece transitable. La Ruta Nacional 20 entre San Juan, Caucete y El Encón también se encuentra habilitada con precaución, al igual que la Ruta Nacional 153 en Sarmiento. En Calingasta e Iglesia, la Ruta Nacional 149 está transitable sin restricciones, y el tramo sur de la Ruta Nacional 40 hacia Mendoza presenta condiciones normales, aunque con recomendaciones de cuidado en accesos e intersecciones.

Por su parte, el Paso Internacional por Agua Negra continúa habilitado entre las 7 y las 17 horas. Desde el Ministerio de Gobierno recomendaron circular con luces bajas encendidas, respetar los límites de velocidad y extremar las medidas de precaución durante el trayecto.

Rutas provinciales: los tramos más afectados

De acuerdo al informe actualizado de la Dirección Provincial de Vialidad y el Ministerio de Infraestructura, el panorama más complejo se registra en rutas provinciales, especialmente en el departamento Valle Fértil.

En Zonda, la Ruta Provincial 12, en el tramo Jardín de los Poetas–calle Las Moras–calle San Martín, presenta complicaciones por arrastre de material, con equipos trabajando en el lugar. Se estima que al mediodía podría quedar habilitada con normalidad.

En los departamentos 9 de Julio, Caucete y 25 de Mayo, se solicita máxima precaución por arrastres y sectores anegados en distintas rutas.

En Valle Fértil, la Ruta Provincial 510 se encuentra intransitable en su tramo sur, mientras que el tramo norte está habilitado con precaución. Además, las rutas 523, 511, 507, 506, 519 y 516 son transitables con máxima precaución debido a la presencia de material gredoso. En tanto, los sectores de Sierras de Riveros–Chávez y Elizondo permanecen intransitables.

En Jáchal y Calingasta, todas las rutas se encuentran transitables con precaución, mientras que en Sarmiento la Ruta Provincial 516 (calle Mendoza Vieja) presenta dificultades en zonas de badenes, y las rutas 318 y 351 están siendo evaluadas por personal técnico.

En Ullum, la Ruta Provincial 60 es transitable con precaución por material de arrastre en badenes, al igual que la Ruta Provincial 436.

Recomendaciones y monitoreo

Las autoridades solicitaron a la población circular con precaución, respetar las indicaciones del personal en ruta y evitar traslados innecesarios por zonas afectadas. Además, recordaron que el estado de los caminos puede modificarse en cuestión de minutos debido a las condiciones climáticas.

Se espera un nuevo informe oficial a partir de las 13 horas, con posibles actualizaciones sobre el estado de las rutas y caminos en la provincia.