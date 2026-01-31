¿Qué es lo que más le preguntan los sanjuaninos al Chat GPT? Mirá lo que nos respondieron

La Inteligencia Artificial (IA) ocupa un lugar clave en la vida de todos y sus usos son cada vez más amplios y, en algunos casos, cuestionables.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
En tiempos donde la Inteligencia Artificial se volvió un aliado casi imprescindible hay quienes hasta se atreven a admitir que usan al Chat GPT como psicólogo o médico. Salimos a la calle para saber qué le preguntan los sanjuaninos a la IA.
La Inteligencia Artificial (IA) ocupa un lugar clave en la vida de todos y sus usos son cada vez más amplios y, en algunos casos, cuestionables.
Con Tiempo Pregunta salimos a la calle para saber qué uso le dan los sanjuaninos al ChatGPT y nos encontramos de todo. Desde aquellos que ocupan la IA para estudiar en la facultad, la escuela, hasta otros que reconocieron que lo que más les gusta es usar al chat de psicólogo o tarotista. Esta tecnología llegó para quedarse y se puede ver en todas las profesiones y oficios.
Mirá el video completo de las respuestas más insólitas que encontramos y contanos ¿vos para qué usás la IA? :