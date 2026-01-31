sábado 31 de enero 2026

Tiempo Pregunta

¿Qué es lo que más le preguntan los sanjuaninos al Chat GPT? Mirá lo que nos respondieron

En tiempos donde la Inteligencia Artificial se volvió un aliado casi imprescindible hay quienes hasta se atreven a admitir que usan al Chat GPT como psicólogo o médico. Salimos a la calle para saber qué le preguntan los sanjuaninos a la IA.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ChatGPT Image 30 ene 2026, 10_56_08 p.m.

La Inteligencia Artificial (IA) ocupa un lugar clave en la vida de todos y sus usos son cada vez más amplios y, en algunos casos, cuestionables.

Con Tiempo Pregunta salimos a la calle para saber qué uso le dan los sanjuaninos al ChatGPT y nos encontramos de todo. Desde aquellos que ocupan la IA para estudiar en la facultad, la escuela, hasta otros que reconocieron que lo que más les gusta es usar al chat de psicólogo o tarotista. Esta tecnología llegó para quedarse y se puede ver en todas las profesiones y oficios.

Mirá el video completo de las respuestas más insólitas que encontramos y contanos ¿vos para qué usás la IA? :

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " La Inteligencia Artificial ya es parte de la vida cotidiana Salimos a la calle con Tiempo Pregunta y les consultamos a los sanjuaninos para qué usan ChatGPT. Las respuestas fueron de lo más variadas: estudiar para la facu o la escuela, usarlo como psicólogo e incluso como tarotista. La IA llegó para quedarse y atraviesa todas las profesiones y oficios. Mirá el video completo con las respuestas más insólitas y contanos: ¿vos para qué usás la IA? #TiempoDeSanJuan #sanjuan #IA #chatgpt"
View this post on Instagram
Por Miriam Walter

