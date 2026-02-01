domingo 1 de febrero 2026

Video

¿Qué hizo? En medio de una inundación, se bañó en una "piscina" en el Barrio Las Pampas y se hizo viral

El episodio ocurrió el sábado, cuando las lluvias dejaron sectores del barrio bajo el agua. El joven grabó un video en un espacio público inundado y sus palabras desataron una ola de reacciones en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
pampas

En medio del temporal que golpeó a gran parte de San Juan durante el último fin de semana, una escena inesperada rompió con la lógica de la preocupación y se transformó en viral. Ocurrió en el Barrio Las Pampas, en Pocito, donde las lluvias dejaron calles anegadas y sectores cubiertos por el agua.

Barrio Las Pampas, en Pocito. imagen archivo Tiempo de San Juan
En ese contexto, un joven decidió tomarse la situación con humor. Aprovechó un espacio público del complejo habitacional que había quedado completamente inundado y se metió al agua como si se tratara de una pileta. La escena fue registrada en un video que rápidamente comenzó a circular por redes sociales.

“Para toda la gente de Pocito, tómenlo con calma, hay que disfrutar”, se lo escucha decir en las imágenes, mientras se sumerge en el agua que cubría el lugar.

El registro del insólito momento se multiplicó en plataformas digitales y generó todo tipo de reacciones, desde risas y comentarios irónicos hasta críticas por minimizar una situación que, para muchos sanjuaninos, significó complicaciones y daños materiales.

