La versión de un reconocido empresario sobre la descarga eléctrica que recibió Cecilia Román: "No quiero mostrarme como salvador"

El episodio que tuvo como protagonista a la ex campeona mundial de boxeo María Cecilia Román sumó en las últimas horas una nueva versión que contradice el parte oficial difundido por la Policía. El empresario sanjuanino Mauricio Barceló afirmó públicamente que no hubo intervención del sistema de emergencias y que fue él quien asistió y trasladó a la deportista tras la descarga eléctrica.

Importante procedimiento Hallan la moto robada en el penal de Chimbas y capturan a un hombre con gran cantidad de municiones

Según la información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 22:20 del sábado en calle Ombú, al 7058 Sur, en Villa Elisa, Pocito. Un efectivo que se dirigía a su trabajo encontró a Román tendida en la vereda e inconsciente. Tras reanimarla, la mujer relató que había tocado un poste de luz y sufrido una descarga eléctrica. Luego, fue trasladada en un vehículo particular al Hospital de Pocito, donde recibió atención médica y se encontraba consciente.

image

Además, desde la fuerza indicaron que se dio intervención a la UFI Delitos Especiales y que se notificó a la empresa Naturgy y al municipio de Pocito para resguardar la zona y reparar el poste que habría quedado electrificado.

Sin embargo, Barceló publicó en sus redes sociales un relato diferente. Allí sostuvo que la ambulancia del 107 nunca llegó, que no hubo patrulleros en el lugar y que él mismo asistió a la boxeadora. Según su versión, la examinó con un estetoscopio que llevaba en su vehículo, constató signos vitales y, con ayuda de otra persona, la trasladó en su camioneta al hospital.

“No quiero mostrarme como salvador ni mucho menos, pero no me gusta que mientan para dejar bien al sistema sanitario”, expresó el empresario, quien también aseguró que el poste continuó electrificado y que no hubo vallado en el lugar.