viernes 30 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Caso Aráoz

Denunciaron que amenazaron de muerte a los amiguitos del niño ahogado en el Benavidez

Las familias de dos de los chicos tienen miedo y realizaron la denuncia. El Juzgado de Menores los citó a declarar para que relaten cómo se produjo la tragedia de Tiziano Pablo Aráoz.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Pablo Aráoz murió en un tramo del canal Benavidez, en Capital.

Pablo Aráoz murió en un tramo del canal Benavidez, en Capital.

Las familias de dos de los chicos que estaban con Tiziano Pablo Aráoz la tarde de la tragedia en el canal Benavidez denunciaron que fueron amenazados de muerte a través de una red social y ahora temen por su seguridad. Hay denuncias en la Policía, dijo una fuente judicial. Mientras tanto, se supo que desde el Juzgado de Menores citaron a declarar a esos niños para que cuenten sus versiones de lo ocurrido el pasado 17 de enero último.

Lee además
se borraron, aseguro la madre del chico ahogado en el canal benavidez sobre los menores bajo la lupa
A una semana de la tragedia

"Se borraron", aseguró la madre del chico ahogado en el Canal Benavidez sobre los menores bajo la lupa
muerte en el canal benavidez: el callejon sin salida al que puede dirigirse la causa
Investigación

Muerte en el canal Benavidez: el callejón sin salida al que puede dirigirse la causa

Fuentes judiciales señalaron que la jueza María Julia Camus, titular de uno de los Juzgados de Menores, Adolescencia y Familia, busca determinar qué pasó esa tarde en que Pablo Tiziano Aráoz Castellino cayó al canal, en inmediaciones de calle Maradona y avenida Benavidez, en Capital, y murió ahogado tras ser arrastrado por la correntada.

La versión que tomó fuerza a través de un testigo fue que los cuatro nenes estaban al borde del cauce y que uno de los amiguitos empujó a Pablo al agua y ahí se produjo la tragedia. Eso derivó en que el fiscal Francisco Nicolía, de la UFI Delitos Especiales, se declarara incompetente y la causa pasara al Juzgado de Menores. Aun así, lo que queda claro es que esos tres chicos de 14, 10 y 8 años, que estaban con el ahora fallecido, son inimputables para el Régimen Penal Juvenil de la Argentina.

image

Lo que se conoció ahora es que la jueza Camus citó al adolescente de 14 años el jueves último para tomarle una declaración testimonial, pero la medida no se concretó. De todas formas, trascendió que la familia quiere que el chico cuente todo lo que sucedió esa tarde. Al que también citaron desde el Juzgado es al otro nene, de 10 años, que declarará a través de Cámara Gesell el próximo lunes. Sus testimonios pueden ser cruciales para dilucidar quién lo empujó y reforzar la hipótesis de que fue un juego que terminó en accidente.

En medio de todo esto se supo que las familias de esos chicos denunciaron que temen por su seguridad, dado que recibieron amenazas de muerte a través de mensajes en la red social Instagram, revelaron fuentes del caso. N o identificaron a los autores de las publicaciones, pero se supone que son cuentas falsas.

Los padres de esos chicos aseguraron viven atemorizados y no se pueden mudar, señaló un allegado a la causa. Por esa razón, radicaron la denuncia en la comisaría de su zona, para pedir protección y poner al tanto a la Justicia de la peligrosa situación.

Temas
Seguí leyendo

Denunciaron a una policía por golpear a una mujer esposada dentro de la comisaría de Chimbas

Millonario robo contra una distribuidora de Rawson

Robaron más de 100 bombas de agua y sanitarios de un barrio en construcción en Albardón

Un camión con uvas volcó en Sarmiento: en video, así terminó la mercadería

Qué pasó con el hombre encontrado en total estado de abandono en Santa Lucía y la incertidumbre sobre quiénes podrían cuidarlo

Quién es el fisicoculturista sanjuanino que fue denunciado por su novia y terminó detenido en La Plata

Desde fernet hasta una bicicleta: hallaron una gran cantidad de elementos robados en Pocito y cuatro hombres terminaron detenidos

Encontraron serpientes en San Juan: una de ellas, cerca de un famoso centro comercial

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El momento que los ladrones se roban la camioneta de la familia sanjuanina en La Serena, Chile.
Increíble

Otra vez víctimas en Chile: a una familia sanjuanina le robaron la camioneta en La Serena a un día de regresar

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El camping municipal de 25 de Mayo cuenta con una pileta olímpica habilitada al público en general y rodeada de parrilleros.
Tiempo de Verano en SJ

Conocé una de las únicas piletas olímpicas abiertas al público general en San Juan y rodeada de parrilleros

En medio de una nube de tierra, Leo Rodríguez le dio una alegría a Chimbas: Contte sigue primero en la general
Vuelta a San Juan

En medio de una nube de tierra, Leo Rodríguez le dio una alegría a Chimbas: Contte sigue primero en la general

Una mujer que vive en San Juan regresaba tras sus vacaciones y sufrió el robo de su equipaje en una terminal de Neuquén.
Pésimo momento

Viajaba para volver a San Juan tras sus vacaciones y le robaron todo su equipaje en el colectivo

Video: así llegaba el ventarrón a la Vuelta a San Juan
En Santa Lucía

Video: así llegaba el ventarrón a la Vuelta a San Juan

El momento que los ladrones se roban la camioneta de la familia sanjuanina en La Serena, Chile.
Increíble

Otra vez víctimas en Chile: a una familia sanjuanina le robaron la camioneta en La Serena a un día de regresar

Te Puede Interesar

Pablo Aráoz murió en un tramo del canal Benavidez, en Capital.
Caso Aráoz

Denunciaron que amenazaron de muerte a los amiguitos del niño ahogado en el Benavidez

Por Redacción Tiempo de San Juan
Siempre que llovió, granizó: después del viento sur, llegó el temporal a departamentos alejados
Este viernes

Siempre que llovió, granizó: después del viento sur, llegó el temporal a departamentos alejados

Imagen ilustrativa
Golpe delictivo

Millonario robo contra una distribuidora de Rawson

El video: con reposera y hielerita, los sanjuaninos le hicieron frente al calor al costado de la ruta
Vuelta y tradición

El video: con reposera y hielerita, los sanjuaninos le hicieron frente al calor al costado de la ruta

Manuel Adorni, exvocero de Presidencia.
Novedad

Manuel Adorni fue designado como miembro del Directorio de YPF