Denunciaron que amenazaron de muerte a los amiguitos del niño ahogado en el Benavidez

Las familias de dos de los chicos que estaban con Tiziano Pablo Aráoz la tarde de la tragedia en el canal Benavidez denunciaron que fueron amenazados de muerte a través de una red social y ahora temen por su seguridad. Hay denuncias en la Policía, dijo una fuente judicial. Mientras tanto, se supo que desde el Juzgado de Menores citaron a declarar a esos niños para que cuenten sus versiones de lo ocurrido el pasado 17 de enero último.

A una semana de la tragedia "Se borraron", aseguró la madre del chico ahogado en el Canal Benavidez sobre los menores bajo la lupa

Fuentes judiciales señalaron que la jueza María Julia Camus , titular de uno de los Juzgados de Menores, Adolescencia y Familia, busca determinar qué pasó esa tarde en que Pablo Tiziano Aráoz Castellino cayó al canal, en inmediaciones de calle Maradona y avenida Benavidez, en Capital, y murió ahogado tras ser arrastrado por la correntada.

La versión que tomó fuerza a través de un testigo fue que los cuatro nenes estaban al borde del cauce y que uno de los amiguitos empujó a Pablo al agua y ahí se produjo la tragedia. Eso derivó en que el fiscal Francisco Nicolía, de la UFI Delitos Especiales, se declarara incompetente y la causa pasara al Juzgado de Menores. Aun así, lo que queda claro es que esos tres chicos de 14, 10 y 8 años, que estaban con el ahora fallecido, son inimputables para el Régimen Penal Juvenil de la Argentina.

Lo que se conoció ahora es que la jueza Camus citó al adolescente de 14 años el jueves último para tomarle una declaración testimonial, pero la medida no se concretó. De todas formas, trascendió que la familia quiere que el chico cuente todo lo que sucedió esa tarde. Al que también citaron desde el Juzgado es al otro nene, de 10 años, que declarará a través de Cámara Gesell el próximo lunes. Sus testimonios pueden ser cruciales para dilucidar quién lo empujó y reforzar la hipótesis de que fue un juego que terminó en accidente.

En medio de todo esto se supo que las familias de esos chicos denunciaron que temen por su seguridad, dado que recibieron amenazas de muerte a través de mensajes en la red social Instagram, revelaron fuentes del caso. N o identificaron a los autores de las publicaciones, pero se supone que son cuentas falsas.

Los padres de esos chicos aseguraron viven atemorizados y no se pueden mudar, señaló un allegado a la causa. Por esa razón, radicaron la denuncia en la comisaría de su zona, para pedir protección y poner al tanto a la Justicia de la peligrosa situación.